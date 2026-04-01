De Vido: “Ni REFSA ni la provincia son responsables de los elevados costos en la generación y transporte de la energía”

Al explicar que la provincia solo se encarga de la distribución, advirtió que el tarifazo responde a una política de ajuste de Nación que ya aumentó “100 veces” el valor de la energía.

El ingeniero Fernando De Vido, presidente del directorio de REFSA S.A., salió al cruce de las versiones que intentan responsabilizar al Gobierno de Formosa por los elevados montos en las facturas de luz. Explicó que el sistema eléctrico está estrictamente regulado por Nación, siendo el único responsable de fijar los costos de generación y transporte.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), De Vido lamentó que “dirigentes de la oposición y legisladores, que son gente instruida, utilicen la mentira para acercarse a los formoseños”.

“Ni REFSA ni la provincia de Formosa son responsables de los elevados costos en la generación y transporte de la energía”, expresó, afirmando que “es una política fijada por el Gobierno nacional”.

Indicó que “el sistema eléctrico es algo estrictamente regulado” y precisó que “es así porque tenemos normas que cumplir y detrás de cada una están las retribuciones y los costos que podemos establecer en cada una de la etapa”.

De Vido fue categórico al comparar los valores vigentes desde la asunción de la actual gestión nacional de Javier Milei: “El Gobierno nacional aumentó la potencia de 80 mil pesos el megavatio en diciembre de 2023 a 8 millones de pesos actualmente. No lo digo yo, está en el Boletín Oficial. Aumentó 100 veces más”.

De este modo, sostuvo que “cuando un vecino paga una factura, gran parte de ese dinero se transfiere directamente a la Nación por el costo de la energía, el transporte y el IVA, que es un impuesto nacional del 21%”, aclaró, remarcando que ni la provincia ni los municipios perciben tasas extras en la factura.

Y consideró que “esto está perjudicando al pueblo formoseño en particular, pero el pueblo argentino en general, transfiriendo todos los recursos a una minoría”, añadiendo que “unas pocas empresas concentran todo y el Gobierno nacional, al cobrar el IVA, también está recaudando”.

El funcionario enfatizó en que “en Formosa, REFSA es una empresa estatal y no está privatizado el servicio”, al tiempo que, manifestó que “es entendible que las familias hoy estén pasando un momento difícil y hay bronca por la tarifa final de energía”; pero “tenemos que individualizar las responsabilidades y saber cuáles son las causas”, refiriéndose al “modelo económico de Nación que perjudica tanto al pueblo, a los trabajadores y empresas”.

Finalmente, el ingeniero advirtió sobre la reducción de los topes de consumo subsidiado por la Secretaría de Energía de la Nación, comentando que “el 16 de enero salió una nueva resolución, donde se establecen solo dos categorías: uno de los subsidios focalizados, y otro de los que no”.

En tanto que, añadió: “Dentro de los subsidios focalizados tenemos, en los 12 meses del año, distintas cantidades de energía, por ejemplo en el verano el tope fue de 550 kWh, a partir de marzo se redujo a solo 150 kWh”.

“Esto significa que la próxima boleta de junio vendrá con un aumento no solo por el precio, sino porque el Gobierno nacional decidió subsidiar mucho menos a las familias”, concluyó.



