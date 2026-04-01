CGT Formosa declaró “persona no grata” a Paoltroni y ratificó rechazo al pedido de intervención federal

A su vez, le cuestionaron no conocer el sistema de Gobierno que “le dio la posibilidad de ocupar una banda en el Congreso” y le acusaron de buscar “distraer” el momento “difícil” que a traviesa el país por las decisiones políticas que toma la gestión nacional.

La Comisión Directiva de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) Delegación Regional Formosa, emitió un comunicado donde ratificó su repudio al pedido de intervención federal a la provincia, presentado como proyecto de ley por el senador libertario Francisco Paoltroni a quien, además, declararon como “persona no grata” para los trabajadores.

Al inicio del escrito, recordaron que se pronunciaron a favor de la democracia el pasado miércoles 29, cuando fueron recibidos por el gobernador Gildo Insfrán junto a referentes de los distintos sectores trabajadores, en contra posición a la iniciativa de la intervención provincial impulsada por dicho Senador nacional quien, reiteraron, “recibe las órdenes directas emanadas del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei”.

La CGT consideró que Paoltroni “mantiene una subordinada relación y complicidad” con ambos ya que, “los demás legisladores del Senado inclusive los propios del bloque donde fue expulsado, hacen caso por omiso y no acompañan este delirio payasesco, porque entienden que constituye un proyecto golpista que atenta contra la democracia fuertemente consolidada en nuestra provincia”.

“Tal iniciativa no se sustenta en argumentos válidos, utiliza el desprestigio y falsedades lleno de malicia con inconsistencias en sus relatos, en represaría sus negocios donde se vio favorecido no poder continuar con económicamente, siendo que fue recibido en esta provincia como cualquier ciudadano, pero lo único que hizo es apostar a su progreso e interés personal, subestimando y demostrando desidia por nuestro pueblo con sus ataques permanentes a nuestro conductor Gildo Insfrán, elegido por la gran mayoría de la voluntad popular”, sostuvo el organismo a través del texto publicado.

Y añadió: “Este señor Paoltroni, carece de toda idoneidad y de conocimiento del Sistema de Gobierno Representativo, Republicano y Federal que justamente le dio la posibilidad de llegar a ocupar una banca en el Congreso, pero evidentemente demuestra una clara intención de distraer el momento difícil”.

En este punto, señalaron que el país “atraviesa una crisis política, institucional, económica social que pretende solapar con esta estrategia disparatada y hacer ver a nuestra provincia como inviable, sin reconocer que fue favorecido con el gobierno peronista, por el crecimiento en infraestructura energética, red de caminos, cuantiosas obras públicas en todos estos años de gobierno, elementos que contribuyeron al anillo productivo provincial”.

“Estamos convencidos que esta infame operación, como los libertarios suelen nominar ante cualquier denuncia pública de corrupción donde encuentran involucrados los funcionarios del Gobierno nacional, no puede prosperar”, señaló.

Y aseveró: “La democracia en Formosa esta fortalecida en todos los ámbitos, es nuestro deber trabajar incansable para seguir sosteniendo un gobierno Peronista, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno, hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.

Ante lo expuesto, la CGT Formosa insistió en mantener su “postura clara de repudio y rechazo a esta mala intención” y propició declarar “persona no grata” para los trabajadores a Francisco Paoltroni a quien, consideró, “un personaje que no merece tener esa envestidura”.

“Y que pretende someter a la ciudadanía a los dictados de los intereses mezquinos, que lejos está de nuestros principios y valores que incluyen: la soberanía popular, la libertad, la equidad, la justicia, la tolerancia, el pluralismo, la responsabilidad y la honestidad”, concluyó el escrito público.



