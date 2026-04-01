Legisladores aseguraron que “se escuchan todas las voces” para regular el uso de celulares en las aulas

Están realizando rondas de consultas en la comisión ampliada de los martes con profesionales de la educación y la salud mental, como así también alumnos del nivel secundario y centros de estudiantes. Buscan escribir y tratar una futura normativa consensuada por todos los bloques del recinto. Apuntaron contra la oposición por cuestionar un proyecto que “no existe aún”.

En diálogo con AGENFOR, los diputados provinciales por el justicialismo, Rodrigo Vera y Rosa Passadore, se refirieron al tratamiento en comisiones de un posible proyecto de ley para regular el uso de los dispositivos móviles en las aulas de las instituciones educativas de la provincia y aseguraron que “es una problemática que existe en todo el mundo”.

En principio, Vera explicó que, en la época de la Pandemia, “todas las escuelas del mundo se digitalizaron muchísimo y hubieron resultados”, pero años después, “demostraban que el uso abusivo de los dispositivos personales generaban un proceso muy difícil en la enseñanza, especialmente en los más pequeños”.

Y añadió: “Por lo tanto, más de 80 países y 12 provincias ya han tomado medidas sobre esta cuestión, regulando el uso de los celulares de manera mucho más estricta cuando son niños y de manera más regulada y con excepciones, cuando están en la adolescencia, en la secundaria”.

En ese marco, el legislador señaló que “hemos escuchado a docentes, directivos, personal de salud, centros de estudiantes” el pasado martes 7, durante reunión de comisión y, consideró, “fue un proceso muy enriquecedor que esperamos poder discutirlo con todos los bloques de la Legislatura para poder llegar a un acuerdo y brindarle a la comunidad una solución desde el lugar que nos toca, que luego tendrá una reglamentación en el Ministerio de Educación y seguramente, instancias de diálogo y consenso dentro de las escuelas”.

“Y la verdad que cuando uno comprende bien cuál es el tema, las cosas en juego, nadie puede estar en contra de un mecanismo de protección de la niñez, de la salud mental y del proceso de aprendizaje de los niños. Así que creo que cuando uno lo analiza bien y escucha a todas las partes, sabe perfectamente qué es lo que tenemos que hacer”, sostuvo.

De esta manera, Vera estimó que la futura ley saldrá por consenso ya que “el objetivo final es proteger a los niños y dar herramientas a los adolescentes para que los dispositivos electrónicos sean verdaderamente un instrumento de educación, pedagógico y que ellos mismos saben los peligros que también eso significa cuando no tienen ningún tipo de control”.

Por último, estimó que “el martes que viene” discutirán un eventual texto entre los distintos sectores y, “si hay acuerdo, quizás la semana que viene” pueden empezar a tratarse en el recinto.

“Y si necesitamos trabajar un poquito más, capaz que un poco después, pero no se va a extender mucho más porque ha sido mucha la ronda de diálogo y ya tenemos mucha información al respecto”, aseveró.

Cuidar la vida y la salud

Por su parte, Passadore agregó que, el pasado martes en la comisión ampliada, recibieron a docentes, directivos, psicopedagogos y psicólogos, como así también estudiantes de escuelas de distintos barrios de la ciudad capital y profesionales de equipos de salud mental de la provincia.

“Estamos en una etapa en la cual consensuamos un proyecto en el que no tratamos la prohibición celulares sino la regulación de pantallas en el contexto áulico, porque además tenemos en nuestra Constitución la soberanía tecnológica y en nuestra Ley de Educación”, aclaró.

Pero, admitió, “el gran tema es cómo usarlo, por qué regular” ya que “estamos convencidos que regular es cuidar y queremos cuidar la vida y la salud de toda la comunidad formoseña” y, para ello, “trabajamos también con la opinión de los padres, de los centros de estudiantes, así que estamos en esa etapa”.

“No hay un proyecto que esté en discusión aún, sino que estamos trabajando en ronda de consultas porque, justamente, la idea es que podamos sacar un proyecto por unanimidad de todos los bloques, por lo tanto quien critica el proyecto, no sé dónde lo leyó porque no existe”, precisó.

A su vez, la diputada reconoció que “el celular en la escuela es una herramienta que te permite acceder a contenidos actualizados que, a veces, en los textos no los encontrás, por ejemplo, si querés hablar de la situación mundial que estamos viviendo, hoy en los libros de textos no los tenés porque son libros y estos conflictos que han aparecido últimamente no están ahí, encontras la información en el celular”.

“Ahora bien, ¿qué leer? ¿Cómo leer? ¿Cómo interpretar? ¿Cuáles son las noticias o la información que verdaderamente el celular me permite acceder y poder desarrollar mi juicio crítico? De eso se trata, de que en cada una de las asignaturas diarias se pueda utilizar el celular con las herramientas específicas”, manifestó.

Y ejemplificó: “Si estoy estudiando matemática o álgebra, supongamos, ese tipo de cuestiones; y no utilizar el celular para redes, para chatear, para contestar mensajes, para ciberbullying, para grooming”.

Al finalizar, Passadore ratificó que “queremos cuidar y cuidarnos de todas esas cuestiones” y puso en valor que, desde el año pasado, la cartera educativa “está trabajando todo lo que tiene que ver con el juego online y ese tipo de cuestiones que afectan a la salud de nuestros niños y jóvenes”.

“En principio, hasta ahora, estamos recepcionando también a algunas personas que han acercado por escrito sus opiniones, sus pensamientos y sus sentimientos respecto a este tema, porque la idea es poder trabajar entre todos los diputados el proyecto, redactarlo de tal manera que muy pronto podamos tratarlo ya en la Legislatura, en la sesión de los jueves”, concluyó.



