Insfrán se reunió con gremios vialeros

El titular del Ejecutivo provincial puso en valor el trabajo de Vialidad para el desarrollo e integración de la provincia.

En Casa de Gobierno, este jueves 9, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, mantuvo una reunión con representantes de diferentes gremios vialeros de la provincia.

Estuvieron presentes el administrador General de Vialidad Provincial, Javier Caffa; el secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores Viales, Ariel Landra; el secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales de Formosa, Carlos Salinas, y su comitiva.

Durante el encuentro, los referentes presentaron a la nueva comisión directiva nacional; y dialogaron sobre la actualidad de los trabajadores viales en el país y en Formosa.

Al respecto, el mandatario dijo que les expresó “el valor que tiene Vialidad en nuestra provincia, cuyo trabajo ha permitido afianzar la integración de todo nuestro territorio, acercando pueblos y trayendo progreso”.

“La Reparación Histórica fue fundamental para el crecimiento de nuestra red vial y necesitamos volver a tener políticas federales en nuestro país para revertir las preocupantes condiciones de la infraestructura vial argentina”, manifestó el Gobernador.







