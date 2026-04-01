Lanzaron la primera cohorte de la Formación Continua en Electromedicina

Con cursada gratuita durante 10 meses, está destinada a graduados de tecnicaturas superiores afines a la bioingeniería. El objetivo es formar profesionales que atiendan estas cuestiones dentro del sistema sanitario, tanto público, como privado.

Este jueves 9, desde las 9 horas, en el auditorio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología se realizó la firma de convenio y lanzamiento de la primera cohorte de la Formación Continua en Electromedicina que involucra a dicha cartera junto con la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el Instituto Politécnico de Formosa (IPF), el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y el Centro de Medicina Nuclear “Pte. Néstor Carlos Kirchner” (CEMENURNK).

Al respecto, el director de Ingeniería de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Jorge Levingston, dialogó con AGENFOR y explicó que, para esta especialización, vienen trabajando hace un año en el armado del paquete de formación que busca fortalecer a los técnicos superiores en Mecatrónica y Telecomunicaciones, como así también a tecnicaturas superiores que sean afines a la bioingeniería, puntualmente, la electromedicina.

“El cupo es para 15 estudiantes, porque los trabajos en las partes de bioingeniería en los hospitales y en los lugares de salud pública en los que se desempeñan no son amplios, entonces no permite tener una cantidad de alumnos masiva”, indicó.

Y añadió: “Es una especialización que tiene más del 50% de las horas de cursado de prácticas, o sea que está bien enfocada a eso; y después tienen una práctica profesionalizante, para la cual van a quedar a cargo de algún tutor bioingeniero de alguno de nuestros centros de salud de la provincia, y allí van a integrar todos los saberes que van a haber adquirido durante la formación, armando su práctica profesionalizante como requisito final”.

En cuanto a la duración, el funcionario precisó que, por un lado, “la titulación de formación continua de Electromedicina dura ocho meses” y, luego, se debe cursar una nivelación de dos meses con el fin de que “los estudiantes que son más de Telecomunicaciones adquieran conocimientos de electrónica y mecatrónica; y los egresados de Mecatrónica adquieran conocimientos de Telecomunicaciones”, entonces, “la idea es que todos entran con una base súper fuerte a la especialización”.

Una vez finalizado este ciclo de formación, señaló Levingston, los graduados podrán desempeñarse en espacios como centros de salud, públicos y privados; en la industria de la Electromedicina e, incluso, “a aquellos que les interesa un poco más la investigación y desarrollo, van a tener las herramientas para ello y se pueden insertar plenamente en el mercado de lo que es la bioingeniería”.

“Lo que tiene muy importante esta formación es que a nivel nacional no hay antecedentes de una tecnicatura superior como esta, de hecho cuando se hizo la presentación en el Director Nacional de Educación Técnica para que nos den la certificación, nos pidieron si podían ellos tomar el currículo que nosotros habíamos presentado como lo que se llama a nivel nacional referencia”, sostuvo.

Y amplió: “Entonces ellos arman el marco de referencia nacional para que cualquier otra provincia que quiera dictar esta especialización se deba adaptar a ese marco de referencia, así que Formosa marca precedente en cuanto a este tipo de formación continua”.

El referente de Ciencia y Tecnología, aclaró que esta formación “no tiene costo alguno para el estudiante” y resaltó que “son 610 horas en total de cursado a lo largo de 10 meses”.

“Y van a estar en algo que nosotros buscamos que es una práctica inmersiva dentro de todo nuestro sistema público en la provincia y eso va a permitir tener unos técnicos que sean sólidos, porque algo que nos está haciendo falta, en este tipo de materia profesional en todo el país, nosotros somos los primeros”, aseguró.

Por último, Levingston dijo que esta especialización es “un pedido de nuestro Gobernador” para que “abordemos el tema de la Electromedicina y todo lo que tiene que ver con mantenimiento, reparación, asistencia y con el soporte que necesita nuestro sistema de salud”.

“Esto es clave porque si nosotros pensamos hoy en día la mayoría de los equipos electromédicos que nosotros usamos, desde un electro bisturí hasta un ventilador mecánico, son todos electrónicos, complejos, tienen placas electrónicas, los sistemas están todos interconectados, hay redes en los hospitales, hay que manejar ciberseguridad, entender el tema de inteligencia artificial con la que vienen los equipos”, precisó.

Y cerró: “En ese sentido esta formación continua busca justamente llevar esos saberes a nuestros técnicos superiores y tener un profesional de primera calidad”.







