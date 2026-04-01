Las personas de 3 a 64 años con factores de riesgo podrán vacunarse contra la gripe desde este miércoles 15

La campaña se amplía a este grupo en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia; solo se requiere DNI y no es necesaria indicación médica.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), informó que desde este miércoles 15 de abril las personas de entre 3 y 64 años con enfermedades crónicas y factores de riesgo podrán acceder de manera gratuita a la vacuna antigripal en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia.

El jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo, explicó que se trata del último grupo de riesgo en incorporarse a la campaña, que se encuentra en marcha desde el 9 de marzo.

En ese marco, precisó que la vacunación comenzará de forma simultánea en todo el territorio provincial, tanto en la ciudad capital como en el interior. “Pueden acercarse al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio”, indicó.

Asimismo, recordó que para recibir la dosis solo es necesario presentar el DNI. “No hace falta indicación médica; basta con informar al vacunador la condición de salud. Si cuentan con carnet de vacunación, pueden llevarlo, aunque no es obligatorio”, señaló.

Grupos incluidos

Dentro de este segmento se encuentran personas con enfermedades respiratorias crónicas —como EPOC, asma moderado o grave, fibrosis quística, bronquiectasias o displasia broncopulmonar—, así como pacientes con patologías cardíacas, entre ellas insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas o enfermedad coronaria.

También están contempladas las personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados, quienes reciben tratamientos inmunosupresores, así como personas con obesidad mórbida, diabetes o insuficiencia renal crónica.

A su vez, se incluyen menores de 18 años con retraso madurativo grave, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio, síndromes genéticos y quienes se encuentran bajo tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico. Se suman además convivientes de pacientes oncohematológicos y de recién nacidos prematuros de bajo peso.

Otros grupos priorizados

El funcionario recordó que la vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional y está destinada a los grupos considerados más vulnerables frente a la enfermedad.

En ese sentido, reiteró que deben vacunarse niñas y niños de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas hasta los 10 días posteriores al parto (si no fueron vacunadas durante la gestación), personas de 65 años o más, personal de salud y personas de 3 a 64 años con factores de riesgo



