Ante las lluvias reiteradas, piden a la población reforzar la prevención del dengue





Teniendo en cuenta que la acumulación de agua en distintos tipos de recipientes favorece la proliferación del Aedes aegypti, mosquito que transmite la enfermedad, insisten en el descacharrizado como medida preventiva esencial.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano alientan a la población a intensificar la prevención del dengue durante esta semana en la que se están dando sucesivas lluvias y días con alta humedad, lo cual facilita la formación de criaderos de mosquitos en objetos y recipientes que se encuentran en las casas, generalmente en los patios.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, de la cartera provincial de salud, el doctor Manuel Cáceres, indicó que frente a este escenario climático “es fundamental descacharrizar”, tarea que consiste en la eliminación de cualquier tipo de recipiente que pueda acumular agua, porque allí los mosquitos se introducen, depositan sus huevos que luego se transforman en larvas y, posteriormente, en mosquitos adultos que vuelan y pican transmitiendo el dengue.

Asimismo, reiteró el llamado a la colaboración de los vecinos con las brigadas sanitarias “que sistemáticamente, en base a un trabajo programado, recorren los barrios, visitando casa por casa, concientizando a los vecinos sobre la importancia de la prevención, fumigando con motomochilas manuales, detectando focos con larvas positivas, y descacharrizando”, entre otras tareas.

En ese punto, remarcó que, aunque en la última semana no se registraron casos positivos de dengue y en los últimos meses la cifra de casos fue muy baja, “los brigadistas siguen detectando vivienda con focos, en un promedio de dos por cada una, además, de recipientes con larvas positivas arriba del 10% de la cantidad de casas visitadas”.

Sobre esa estadística, advirtió “si bien no tenemos casos, esa cifra de focos y de recipientes positivos representan un riesgo muy alto de que se produzca un brote”.

Y agregó que también hay un gran número de casas que están cerradas cuando llegan las brigadas para hacer su trabajo “y otras que no permiten el ingreso”. Por lo tanto, “el riesgo es aún mayor, porque no sabemos si en esos lugares hay focos o larvas positivas, pero podemos estimar que podría ser así”.

Chikungunya: brote en el norte argentino

Por otro lado, el funcionario informó que, en provincias vecinas como Salta, más otras del norte argentino, hay un brote de la enfermedad conocida como fiebre chikungunya “la cual es transmitida por el mismo mosquito, el Aedes aegypti y las medidas de prevención que deben aplicarse son las mismas indicadas para prevenir el dengue”.

Alertó que, a nivel regional, es un contexto sanitario complejo en relación a esta enfermedad, ya que además de las provincias norteñas, hay países vecinos, como Bolivia y Brasil, donde los contagios aumentaron significativamente.

Afirmó que, en ese marco, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, intensifica la vigilancia epidemiológica que se hace a lo largo del año, a fin de detectar casos de manera precoz para aplicar de inmediato las acciones de bloqueo, tal como se hace con dengue.

Y expuso que, si bien Formosa hasta el momento no tiene casos de chikungunya, el compromiso de la población es imprescindible para seguir manteniendo esa buena situación epidemiológica.

“La eliminación de los criaderos de mosquitos en las casas y en los alrededores sigue siendo la medida clave, para prevenir no solo el dengue, sino también chikungunya y zika, teniendo en cuenta que el mosquito que transmite las tres enfermedades es el mismo”, enunció.

“Eso debe ir acompañado de otras medidas importantes como, por ejemplo, aplicar el larvicida en los recipientes que no pueden ser eliminados o tapados, para matar al mosquito en su etapa de larva; y utilizar repelente para evitar las picaduras”, indicó.

Por último, subrayó que hacer la consulta temprana al centro de salud o al hospital más cercano, es también necesario “ni bien se presentan los primeros síntomas: fiebre alta, dolores musculares y articulares, dolores de cabeza y detrás de los ojos, para que se pueda realizar el análisis correspondiente para confirmar o descartar dichas patologías, evitar complicaciones y agravamiento del cuadro, y a la vez, cortar la cadena de contagios”.



