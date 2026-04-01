Las lluvias de las últimas horas obligaron a postergar la realización de la Primera Feria Ganadera Paippera en Misión Laishí

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el doctor Rubén Casco, confirmó, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), que debido a las lluvias registradas en los últimos días fue postergada la realización de la Primera Feria Ganadera Paippera en Misión Laishí.

En esa localidad ubicada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Formosa, este miércoles 15 de abril estaba previsto que se haga ese evento, pero por las adversas condiciones climáticas se reprogramó para otro día.

Según informó Casco, “ante las lluvias de las últimas horas, esto es, en la tarde del martes y madrugada de este miércoles”, se tomó la decisión de reprogramarlo, “por el exceso de agua caída en la región, aunque había una falta de precipitaciones que se modificó en estos últimos días”.

Por otro lado, comentó que para este evento se viene trabajando “en conjunto” desde el Gobierno provincial y municipal con la Asociación de Productores. Es decir, de manera mancomunada, gracias a ello, sostuvo que estaban todas armadas las instalaciones móviles.

Lo mismo que el predio de la Escuela Agrotécnica Provincial N° 2 (EAP), sobre la Ruta Provincial N° 1, que fue definido como la sede, estaba listo para recibir este gran evento que finalmente por las cuestiones climáticas se debió suspender.

No obstante ello, remarcó Casco: “Estamos todos atentos y preparados con los productores” al igual que “trabajando con nuestros equipos”. Por consiguiente, “nosotros esperamos que en los próximos días las condiciones mejoren para confirmar el día” en que se hará esta actividad de gran importancia en el plano productivo.

También aseguró que ellos están “al día con la vacunación” de sus animales, puesto que, “como en todas las provincias, la sanidad es un punto importante a resaltar, así como también “en lo impositivo ya están en condiciones los productores, por tanto, está todo perfecto para hacer esta gran feria, donde se comercializa la hacienda al precio justo”.

De esa manera, “también se cumple con lo que solicita el gobernador Gildo Insfrán, que es que estemos al lado del productor paippero para que su esfuerzo sea bienvenido”, acentuó el funcionario.

En otro orden de temas, con respecto a las condiciones climáticas, brindó un panorama en la provincia, señalando que había algunas regiones donde faltaba agua, pero eso se modificó porque “ahora tenemos exceso acumulado, por lo que también a los productores se les ha dado instrucciones técnicas” en esa situación.

Esas instrucciones, siguió detallando, se dan también en un contexto en donde se espera “muchas precipitaciones en este año, según los pronósticos de los especialistas. Por eso con los técnicos de la región y de los diferentes Ministerios se está hablando para ir afianzando las técnicas referentes y así puedan hacer los productores su trabajo de la mejor manera posible”.

Mientras tanto, a la par “nosotros seguimos con la siembra de segunda”, confirmó Casco, donde puntualizó que “en la parte de hortalizas, se continúa con la entrega de productos, teniendo en ese sentido una “variedad de pimientos, tomates, zanahorias” y otros cultivos más, los cuales “nuestros productores siguen sembrando y cosechando”.











