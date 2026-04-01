Solís se reunió con jóvenes ajedrecistas formoseños

Los mismos representaron a la provincia en el CAM 2026. El Vicegobernador puso en valor el trabajo del grupo y de la disciplina en sí que fomenta el aprendizaje, la concentración y el desarrollo de capacidades.

En la mañana de este miércoles 15, el vicegobernador Eber Solís, recibió a los jóvenes ajedrecistas formoseños Benicio Agüero, Milagros Fernández, Iván Rojas y Leandro Sandoval, quienes junto a Bianca Gaette y Thiago Chamorro Acevedo.

Este grupo representó a Formosa en el Campeonato Argentino de Ajedrez Infantil y Juvenil (CAM2026).

“Nos llena de orgullo saber que, además de sumar una valiosa experiencia frente a los mejores del país, lograron destacarse alcanzando lugares en el podio nacional”, sostuvo Solís.

Durante el encuentro, compartieron “una charla muy enriquecedora” sobre lo vivido y los desafíos que vienen.

“Los alentamos a seguir persiguiendo sus sueños, apostando siempre a la educación como herramienta fundamental para el futuro”, aseveró el Vicegobernador.

Asimismo, invitó a niños y jóvenes formoseños a sumarse a las escuelas de Ajedrez en RED Fsa, porque son “espacios que fomentan el aprendizaje, la concentración y el desarrollo de capacidades”.

“¡Gracias por su visita y por representar tan bien a Formosa!”, cerró.



