Investigan el incendio intencional en un taller mecánico

• Bomberos extinguieron el fuego y no se registraron lesionados

Efectivos policiales del Comando Radioeléctrico Zona Ocho, Comisaría Seccional Quinta y del Cuerpo de Bomberos intervinieron en el incendio de un taller mecánico del barrio Las Orquídeas, de la ciudad de Formosa.

Este martes, alrededor de las 14:50 horas, personal del Comando Radioeléctrico avisó a la línea ECO-911 del hecho en una casa ubicada en la manzana 17.

De inmediato una dotación de Bomberos Distrito Cinco acudió al lugar y constató que las llamas avanzaban en una de las habitaciones del inmueble utilizado como taller.

Después se desplegó una línea de ataque con agua a presión, se controló y se extinguió por completo el fuego, trabajo que evitó la propagación hacia otros sectores de la vivienda.

Luego se realizaron las pericias, estableciéndose de manera preliminar que el incendio habría sido de carácter intencional, debido a la presencia de una fuente externa que habría originado el foco ígneo.

En el lugar trabajó personal Delegación de Policía Científica, quien llevó adelante las actuaciones pertinentes.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, se inició una causa judicial y la investigación continúa a fin de establecer la identidad del autor del caso.