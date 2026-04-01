Lanzaron los juegos Deportivos y Recreativos para personas en contexto de encierro

• La iniciativa busca promover valores, inclusión y reinserción social

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González, presidió el lanzamiento de los juegos Deportivos y Recreativos en Contexto de Encierro, acompañado del jefe de Policía Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra.

El acto se desarrolló este martes por la mañana en el salón de usos múltiples de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 6, del barrio San Antonio de esta ciudad, con la participación del secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, profesor Héctor Mario Romay; el director de Políticas Penitenciarias, Dr. Darío Riveros; el director General de Unidades Penitenciarias, Comisario Mayor Javier Orlando Arena; integrantes de la Plana Mayor Policial; personal penitenciario; equipos deportivos; invitados especiales y medios de comunicación.

El programa tiene como objetivo generar espacios de participación, integración y desarrollo humano para personas privadas de libertad, mediante la promoción de valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo y la responsabilidad, a través del deporte y la recreación.

Durante el lanzamiento, se destacó la importancia del deporte como herramienta de transformación social, inclusión y fortalecimiento de valores, que contribuye al proceso de reinserción en la comunidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la provincia de Formosa reafirma su compromiso con una política penitenciaria integral, orientada no solo al cumplimiento de la pena, sino también a la construcción de oportunidades reales de desarrollo personal y social.

Se entregaron elementos deportivos para todos los equipos pertenecientes a las diferentes Unidades Penitenciarias de esta ciudad e interior provincial. Las palabras alusivas estuvieron a cargo del Director Gral de Unidades Penitenciarias, del Director de Política Penitenciaria, del Secretario de Deporte y del Ministro de Gobierno.