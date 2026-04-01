Bibolini valoró que la UPLaB comenzó sus clases con normalidad a diferencia de otras universidades nacionales

Endilgó esta situación a la financiación provincial de esa casa de altos estudios que permite abonar el sueldo docente y no docente en tiempo y forma y con los respectivos incrementos que anuncia el Ejecutivo provincial.

Julián Bibolini, director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) conversó con AGENFOR sobre el inicio de un nuevo ciclo lectivo que arrancó este lunes 6 en esa casa de altos estudios para 51 estudiantes de Medicina y 36 de la Licenciatura en Enfermería que ya concretaron el Curso Básico Introductorio.

El funcionario recordó que, hace dos semanas, comenzaron las clases para los demás estudiantes que ya cursan sus respectivas carreras y valoró que este nuevo año haya podido empezar con normalidad.

“Uno que participa de las reuniones con otras facultades u otras universidades, en caso de Medicina o de la Licenciatura de Enfermería, la verdad que serio problema tienen las otras universidades para el financiamiento de un montón de cosas, tanto para investigación, para pagar a los docentes y a los no docentes, un montón de recorte presupuestario”, indicó.

Y agregó: “La universidad es el pilar fundamental que la Argentina tuvo durante muchos años, desde que se hizo universal, y desde esa época hasta hoy no hemos visto semejante recorte”.

En ese sentido, el funcionario puso en valor la decisión policía del Gobernador de crear la universidad provincial cuya única diferencia con una nacional es que la financiación se realiza con fondos propios, en este caso, de la provincia de Formosa.

“Y que, por lo tanto, podemos pagar los sueldos, pagar a los no docentes y a los docentes, desempeñar sin ningún problema las actividades; y tiene todo el respaldo como una universidad nacional de todo lo académico, administrativo, a través de la CONEAU, nos manejamos con las mismas reglas, los mismos parámetros, las mismas auditorías y los títulos son tan legales como el resto de las universidades nacionales”, aclaró.

De esta manera, Bibolini ratificó que “eso nos está dando una ventaja enorme, comparativamente con otras instituciones donde están con serios problemas” y aseguró que “uno no exagera” porque esta situación se puede comprobar consultando con cualquier universidad nacional.



