Riachuelo del barrio Namqom: Hallaron ahogado a un hombre que era intensamente buscado

• El cuerpo fue encontrado en el riachuelo del barrio Namqom, tras un amplio operativo de búsqueda

Luis Alberto Maciel, de 32 años, fue hallado sin vida en el marco de una causa judicial iniciada para establecer su paradero, luego de haberse ausentado de su domicilio en el barrio Lote 67, de la ciudad de Formosa.

El arduo operativo de búsqueda inició este martes por la mañana luego de sus familiares denunciaran la ausencia en su vivienda, generándose una causa judicial por Búsqueda de Persona con intervención de la justicia provincial.

Durante las tareas investigativas y de rastrillaje, alrededor de las 13:40 horas, los uniformados localizaron el cuerpo sin signos vitales en aguas del riachuelo del barrio Namqom, de esta ciudad.

En el lugar del hallazgo se puso a conocimiento a las autoridades judiciales correspondientes y se resguardó la escena siendo documentada por peritos de la Delegación Policía Científica.

También se contó con la colaboración del personal del Cuerpo de Bomberos, la Sección Canes, el Departamento Informaciones Policiales y de la Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial.

El occiso fue trasladado hasta la Morgue Judicial para la debida autopsia, a fin de establecer fehacientemente las causales del deceso.

Luego, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.