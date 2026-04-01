El municipio intensifica trabajos de mantenimiento y desmalezado en distintos barrios de la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la municipalidad, liberó de malezas plazas, parterres, plazoletas y amplios predios distribuidos por la ciudad, teniendo en cuenta el acentuado crecimiento luego de las recientes precipitaciones, tarea a la que se sumaron las de jardinería y mantenimiento del arbolado urbano.

Las tareas de desmalezado fueron ejecutadas por cuadrillas comunales junto a cooperativistas, quienes intervinieron en múltiples barrios, entre ellos La Alborada, la Nueva Formosa, Bernardino Rivadavia, Namqom, 20 de Julio, Simón Bolívar, Eva Perón (Parroquia Sagrada Familia), Covifol Plaza, Juan Manuel de Rosas y La Paz, además de sectores estratégicos como las avenidas Soldado Formoseño y 28 de Junio.

Asimismo, se realizaron trabajos de corte y levantamiento de árboles caídos en importantes arterias y barrios como 7 de Noviembre, Mariano Moreno, San Juan Bautista, Virgen del Rosario, Virgen del Pilar, Villa Hermosa, Malvinas Argentinas, Evita, Illia, San Pedro, San Francisco, San Miguel y San José Obrero.

En cuanto a las tareas de jardinería, mantenimiento y recolección, las acciones se desplegaron en puntos clave de la ciudad, incluyendo el barrio Simón Bolívar, las avenidas Néstor Kirchner, Pantaleón Gómez y González Lelong, la plazoleta Héroes de Malvinas, el Paseo Los Lapachos, el boulevard de la avenida 25 de Mayo en el barrio San Martín, la rotonda de la Cruz del Norte, la plaza General San Martín, el Mástil Municipal, el Palacio de la Intendencia, la plaza Las Araucarias y dependencias de la Secretaría de Hacienda y Obras Públicas en el barrio Don Bosco.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un programa integral y sostenido de mantenimiento urbano, que busca preservar los espacios verdes, garantizar la seguridad de los vecinos y mejorar la calidad de vida en toda la ciudad.



