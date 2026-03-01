La Policía detuvo a dos hombres involucrados en un ilícito

• Ambos sujetos están vinculados a un hecho judicial en trámite

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera detuvieron a dos hombres con pedido de captura en una causa judicial instruida por la Subcomisaría Guadalupe, en el marco investigativo del delito de “Daño por incendio”.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes último, que ya tenía a un individuo aprehendido, quien además está involucrado en una causa por lesiones con arma blanca en perjuicio de su hermano de 42 años.

Desde la Subcomisaría Guadalupe se solicitó la detención del denunciante debido a que ambos sujetos registraban pedido de aprehensión por “Daño por incendio”.

En ese contexto, el personal de la Primera también capturó al segundo involucrado en la intersección de las calles Eva Perón y Saavedra.

De esa forma, los dos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Las actuaciones continúan con intervención de la Justicia, avanzándose en las diligencias procesales.