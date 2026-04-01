La Municipalidad sostiene su presencia en los barrios con tareas simultáneas en distintos sectores

La Municipalidad de Formosa continúa desarrollando tareas de mantenimiento en diversos puntos de la ciudad, con acciones que se llevan adelante al mismo tiempo en distintos barrios, mientras también prosiguen las intervenciones vinculadas a las consecuencias de la fuerte tormenta del miércoles.

En ese marco, los equipos municipales siguen atendiendo tanto los requerimientos surgidos tras el fenómeno climático, retirando ramas y árboles caídos, como los trabajos habituales que hacen al sostenimiento de la vía pública, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua, conservar la transitabilidad y dar respuesta a los pedidos de vecinos y vecinas.

Desde la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública informaron que en el barrio 12 de Octubre se ejecutan tareas de cuneteo con carga directa sobre la calle Coronel Bogado, desde la descarga en el riacho El Pucú hasta la avenida 12 de Octubre.

Por otra parte, en el barrio Nueva Formosa se realizan trabajos de cuneteo con carga directa en inmediaciones de la manzana 54, a partir de una solicitud efectuada por vecinos del sector.

Asimismo, en el barrio Virgen del Carmen las cuadrillas municipales llevan adelante cuneteo con carga directa, tareas manuales y desobstrucción de cruces de calles en distintos puntos internos del barrio.

A su vez, en la zona del Circuito Cinco también se desarrollan intervenciones específicas. En el barrio República Argentina se realiza la limpieza del canal principal y cuneteo manual interno, mientras que en el barrio Antenor Gauna avanzan las tareas de limpieza de bocas de tormenta en el sector de la glorieta ubicada sobre la avenida Constituyentes.

De esta manera, el Municipio mantiene en movimiento a sus equipos en distintos sectores del ejido urbano, con una labor que no se detiene y que permite atender, al mismo tiempo, tanto las situaciones que dejan las inclemencias del tiempo como las necesidades cotidianas de cada barrio.

Finalmente, se recordó la importancia de la colaboración vecinal para el cuidado de desagües, cunetas y cruces de calles, evitando arrojar residuos en la vía pública, ya que ello perjudica el normal escurrimiento del agua y afecta el funcionamiento del sistema.



