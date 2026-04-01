Desde el oeste formoseño proclamaron “el apoyo total, absoluto e inquebrantable” a la gestión de Insfrán

A través de un comunicado denominado “En defensa del pueblo y la soberanía formoseña”, firmado por el intendente de El Chorro Alejandro Moreno, y apoyado por otras comunidades del oeste formoseño, proclamaron un firme acompañamiento al gobernador Gildo Insfrán y al vicegobernador Eber Solís.

“El apoyo total, absoluto e inquebrantable” obedece a que el Ejecutivo Provincial “ha demostrado, con hechos y no con palabras, que gobierna para el pueblo y con el pueblo”.

En ese contexto, “desde el oeste formoseño, desde el corazón profundo del Departamento Ramón Lista —donde la vida no se negocia ni se mide en cifras sino en dignidad, fe, trabajo y comunidad— levantamos una voz que no tiembla, una voz que no se rinde, una voz que nace de la tierra y se sostiene en la historia viva de nuestro pueblo”, se afirma en el inicio del mensaje público.

Esta contundente afirmación es apoyada por las comunidades de la zona oeste del territorio formoseño, desde El Chorro, María Cristina, Lote 8, Quebracho El Potrillo, El Divisadero, El Favorito, pasando por Las Cañitas, La Brea, El Alazán, El Algarrobo, El Breal y Misión San Andrés,

Y sigue: “Aquí no hablamos desde escritorios. No respondemos a intereses extranjeros ni a mandatos de poder económico. Hablamos desde la tierra, desde el monte, desde el esfuerzo cotidiano y desde la memoria viva de un pueblo que ha aprendido a resistir, a organizarse y a defender su dignidad”.

Esto significa, en resumidas cuentas: “Hablamos desde el pueblo. Y cuando el pueblo habla, la historia escucha”.

Luego, se hizo referencia a la situación actual de la Argentina, que atraviesa una avanzada brutal contra los sectores más humildes, impulsada por políticas que “no tienen rostro humano”, al advertir que el actual Gobierno nacional está haciendo un brutal “recorte de pensiones sociales, la destrucción del sistema de salud y educación y el abandono del interior profundo”.

Del mismo modo, se alerta por “la entrega de recursos y desmantelamiento del Estado, el desfinanciamiento de áreas esenciales y de organismos que protegían nuestras tierras, nuestros recursos y nuestra alimentación”, por cuyo “modelo —representado por el Gobierno de Javier Milei— no es libertad, sino que es la exclusión, crueldad y desprecio por la vida humana”.

Las consecuencias de estas políticas nacionales “son el hambre, el abandono y el sufrimiento real en nuestras comunidades”, pero, enfatizaron que, frente al neoliberalismo, en “Formosa nadie se arrodilla”.

“Aquí existe un proyecto político, social y profundamente humano que nació del pueblo y para el pueblo: el Modelo Formoseño, creado y conducido por nuestro gobernador Insfrán”, el cual se subraya “no responde a recetas extranjeras ni a intereses de mercado, sino a una verdad simple y revolucionaria: el ser humano está por encima del capital”.

Y también este proyecto “es liberador, inclusivo, solidario y profundamente cristiano y humanista”, de allí que “por eso lo atacan, porque no pueden tolerar un pueblo organizado, consciente y soberano. Como tampoco soportan ver a Formosa de pie, libre de sus recetas de ajuste”, se apunta en el comunicado apoyado por las comunidades del Departamento Ramón Lista.

Luego, definieron como “sectores antidemocráticos” a quienes buscan destruirlo, “porque desprecian nuestra identidad, niegan nuestra realidad, atacan a nuestro pueblo, buscan intervenir nuestra provincia y pretenden imponer por la fuerza lo que el pueblo ya rechazó en las urnas”.

Estos sectores, que están “movidos únicamente por intereses de poder y dinero, intentan desestabilizar nuestra paz social, desconociendo la voluntad soberana de la gran mayoría del pueblo formoseño”, y, además, promueven discursos de odio, difamaciones y operaciones políticas para someter a nuestra provincia a intereses ajenos”, tiene entre sus filas “a Francisco Paoltroni y sus aliados políticos y mediáticos”.

Por esa razón, se dejó en claro que “en nuestras localidades del oeste formoseño son personas no gratas”, puesto que “no representan la democracia, sino la imposición, el desprecio y la entrega” y “son funcionales a un modelo neoliberal salvaje, inhumano y excluyente que necesita pueblos sometidos, no pueblos libres”.

Finalmente, el comunicado sostiene que “desde el Departamento Ramón Lista repudiamos enérgicamente cualquier intento de intervención, maniobra desestabilizadora y discurso falaz que busque manchar la figura de nuestro conductor”, el gobernador Insfrán, a quien ratificaron “el apoyo total, absoluto e inquebrantable”.

En ese sentido, se remarcó que la gestión del primer mandatario y el vicegobernador Eber Solís “ha demostrado, con hechos y no con palabras, que gobierna para el pueblo y con el pueblo”, así cierra la proclamación.















