Continúa la inscripción para la Escuela Municipal de Turismo

Con un notable interés inició la inscripción para la edición 2026 de la Escuela Municipal de Turismo, una iniciativa que busca fortalecer la capacitación en el sector y promover el desarrollo de emprendimientos locales vinculados a la actividad turística.

Tras una primera etapa desarrollada en 2025 con una amplia convocatoria, el programa avanza este año con una nueva propuesta académica orientada a la formación de auxiliares en gestión de emprendimientos turísticos. La capacitación contará con certificación oficial, consolidándose como una herramienta de formación con salida laboral.

Desde la organización destacaron que esta segunda etapa funcionará como una incubadora de proyectos, permitiendo que quienes ya participaron en la formación inicial puedan profundizar sus conocimientos y llevarlos a la práctica mediante la elaboración de planes de negocio y el desarrollo de iniciativas propias. Además, quienes se sumen por primera vez podrán comenzar desde cero y acceder a la capacitación completa.

En ese sentido, se informó que los participantes de la cohorte anterior podrán cursar nuevamente los primeros módulos sin necesidad de rendirlos, mientras que los nuevos estudiantes deberán completar todo el trayecto formativo para obtener la certificación correspondiente.

Cristina Salomón, directora del área de turismo municipal, detalló algunos aspectos de esta nueva edición del curso: “A los que hicieron el curso anterior pueden cursar el primer y segundo módulo, pero no rendir, porque ya han hecho en el primer curso, le damos esa gracia, por decirlo así. Y para los que son nuevos si, tienen que hacer la capacitación completa para poder recibir la certificación al finalizar el mismo”.

“En nuestras páginas está el link para poder inscribirse. Pueden también comunicarse al celular 370 94 62 20, acercarse a cualquiera de las oficinas de turismo si así lo desean y es pertinente”.

“Quiero contarles que la primera reunión informativa y presentación del proyecto será el 28 de abril, y las clases propiamente dichas, si Dios quiere y todo va bien como esperamos y como está la situación actualmente en cuanto a la Escuela de turismo, el 5 de mayo estaremos iniciando las clases”, cerró la directora.

El programa, que se extenderá hasta agosto, incluirá además un acompañamiento técnico y formativo a los emprendedores hasta fin de año, con el objetivo de fortalecer sus proyectos y consolidar su inserción en el sector turístico local. Actualmente, más de 300 operadores turísticos ya integran el registro municipal.



