Diputados nacionales de Formosa presentarán proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande

Las provincias que integran el Nordeste Argentino, como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, vienen impulsando hace años este reclamo histórico que busca corregir las desigualdades en materia energética.

La diputada nacional del Frente de la Victoria (FdV)-Formosa Graciela de la Rosa confirmó a AGENFOR que, junto a sus pares Graciela Parola y Luis Basterra, presentarán un proyecto de ley para establecer una tarifa eléctrica diferenciada para el Norte Grande del país, una demanda histórica de los gobernadores de la región para con la Casa Rosada.

“Estamos trabajando en un proyecto para retomar la tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande Argentino”, adelantó a esta Agencia.

Consignó, en ese sentido, que “estamos hablando con los otros diputados y diputadas de esa zona, que incluye a diez provincias, así que es inminente la presentación del proyecto de ley”.

Remarcó que la problemática por el sideral encarecimiento de las facturas de la luz, a lo que se suma la quita de los subsidios materializada por la gestión del presidente Javier Milei, “no es solamente en Formosa, sino de todo el país”.

Categórica, no dudó en calificar de “vergonzoso” el incremento que “impuso Milei a la energía” tanto en la potencia como en el transporte, componentes en los que la distribuidora formoseña REFSA “no tiene nada que ver”, ya que se encarga de la última instancia, la distribución, con lo cual “no es formadora de precios”, refutando así los dichos de la oposición.

“Los aumentos son todas decisiones nacionales que está tomando el Gobierno de Milei”, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, esclareció De la Rosa.

Consultada sobre el proyecto de ley, precisó que se basa en “una tarifa diferencial para los meses de calor en todo el norte argentino. Hablamos de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, donde queremos que el subsidio del Estado nacional alcance el 50% del costo de la energía”.

Además, “queremos que a aquellos sectores más vulnerables se les saque el IVA de las boletas de luz, porque ese también es un costo nacional”.

De igual forma, que “ningún incremento tarifario sea mayor a la variación salarial”, aseveró.

Al concluir, valoró “el trabajo articulado” entre los legisladores de las provincias del Norte Grande para la presentación de la iniciativa que busca “morigerar esta enorme crisis económica que estamos viviendo”.



