Kremis advirtió sobre “retrocesos” en la Ley de Salud Mental por parte del Gobierno nacional

El proyecto enviado por el Ejecutivo, a cargo de Javier Milei, plantea cambios en detrimento de esta área tan sensible en el sistema público de salud como, por ejemplo, la eliminación de un porcentaje del presupuesto nacional destinado a este fin.

En diálogo con AGENFOR, el licenciado Marcelo Kremis, director de Salud Mental, se refirió al proyecto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de modificar la Ley de Salud Mental vigente y dijo que “tiene varios puntos que, en vez de generar un avance, significan un grave retroceso”.

“La ley que está vigente fue el resultado de lucha de muchos años de profesionales del campo de la salud mental para lograr que esté centrada en los derechos de las personas con padecimiento mental”, indicó.

Y agregó: “Este nuevo proyecto de ley, de ser aprobado, va a significar un retroceso en muchos aspectos que se habían conquistado como, por ejemplo, que toda la normativa estuviera centrada en los derechos de los usuarios, en los derechos familiares; y por otra parte acerca de la democratización en la toma de decisiones en los equipos de salud mental”.

En ese sentido, el especialista explicó que “la última palabra” no debe estar sólo en el médico, sino en “el trabajo entre los distintos actores profesionales y técnicos del servicio de salud”, sobre todo, “en la más importante, que tiene que ver con la internación de una persona”.

“Y esta modificación retrocede al punto anterior en donde es la figura del médico exclusivamente la que toma estas decisiones”, advirtió.

En ese marco, Kremis consideró que el objetivo principal es “maquillar o enmascarar detrás de todos esos cambios, uno fundamental” y es que “la ley vigente plantea que el Gobierno nacional tiene la obligación de, por lo menos, dedicar un 10% del presupuesto en salud a salud mental”.

“Que en los últimos dos años, o sea en la actual gestión del Gobierno nacional, ni siquiera se cumplió con ese piso del 10%, apenas se llegó al 2%. Y aún así, en la nueva ley, se elimina esa responsabilidad, un presupuesto mínimo para que, en la provincia, tengamos los recursos, los programas, los materiales, los medicamentos necesarios”, señaló.

Asimismo, el profesional denunció que, con el cierre del programa Remediar, también se recortaron medicamentos para pacientes con problemas crónicos de salud mental como la esquizofrenia, el autismo o la depresión.

“No nos sorprende porque va todo en la línea de la reducción de inversión y de cualquier tipo de beneficios para las personas que lo necesitan, especialmente en el sistema de salud, ya lo hemos visto en discapacidad”, lamentó.

Y cerró: “Esperemos que nuestros legisladores tengan la lucidez para poder interpretar también esto”.



