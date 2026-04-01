Formosa conmemora el Día del Aborigen Americano reafirmando su identidad multiétnica y pluricultural

En el marco de la Semana de los Pueblos Originarios, que se celebra del 19 al 25 de abril, la provincia de Formosa impulsa diversas acciones destinadas a fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y reafirmar su identidad multiétnica y pluricultural.

Cada 19 de abril se conmemora el Día del Aborigen Americano, una fecha instituida tras el Congreso Indigenista Interamericano de 1940 en México, cuyo propósito fue visibilizar la realidad de los pueblos originarios y promover políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos.

En este contexto, las instituciones educativas de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del Ministerio de Cultura y Educación desarrollan actividades que invitan a la reflexión sobre la convivencia intercultural, la revalorización de las prácticas culturales y la construcción de una mirada más inclusiva en la sociedad.

El profesor Adrián Aranda, coordinador provincial de la Modalidad EIB del MCyE, destacó la importancia de esta conmemoración y el trabajo sostenido en el sistema educativo. “Esta semana representa una oportunidad para visibilizar el enorme aporte de nuestros pueblos originarios y fortalecer el respeto por la diversidad cultural que caracteriza a Formosa”, expresó.

Asimismo, subrayó que la provincia cuenta con una sólida política pública en materia de derechos indígenas, iniciada con la sanción de la Ley Integral del Aborigen N° 426 en 1984, la cual sentó las bases para el reconocimiento y la inclusión de las comunidades Qom, Wichí y Pilagá.

“En Formosa, la Educación Intercultural Bilingüe no es solo una modalidad educativa, sino una política de Estado que se sostiene en el tiempo, con el objetivo de garantizar trayectorias educativas integrales que respeten las lenguas, saberes y cosmovisiones de cada comunidad”, afirmó Aranda.

Actualmente, la provincia garantiza este derecho a través de 339 unidades educativas distribuidas en los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, con una matrícula que supera los 17.400 estudiantes indígenas y el trabajo comprometido de más de 650 docentes indígenas.

En relación a estos datos, el coordinador remarcó: “Contamos con docentes indígenas que no solo enseñan contenidos, sino que transmiten identidad, historia y cultura. Ese es el valor fundamental de la EIB: construir conocimiento desde el diálogo intercultural”.

De acuerdo con los resultados del Censo 2022, en Argentina más de 1,3 millones de personas se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios. En ese escenario, Formosa se posiciona como una de las provincias con mayor proporción de población indígena, alcanzando el 7,8% del total.

Finalmente, Aranda enfatizó que el desafío es seguir profundizando estas políticas: “Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo espacios educativos donde todas las voces sean escuchadas y respetadas, construyendo una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todos los formoseños y formoseñas”.

Desde el Ministerio de Cultura y Educación destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca consolidar a la educación como herramienta clave para el reconocimiento, la inclusión y el desarrollo de los pueblos originarios en la provincia.



