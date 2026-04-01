El principal motivo de porqué López Tozzi renunció a LLA: afiliaciones truchas

Uno de los fuertes motivos del porqué semanas atrás López Tozzi renunció a La Libertad Avanza, serían sus manejos oscuros. Era insostenible su situación luego haber cometido demasiadas irregularidades, quizás por desconocimiento o real malicia, manejos que ahora salen a la luz con una denuncia judicial.

Se presentó una denuncia judicial contra el diputado Esteban López Tozzi, acusándolo de falsificación de documentos, falsedad ideológica y uso de documentación apócrifa. La denuncia es de una dirigente de la UCR, a quien falsificaron su firma para afiliarla a un partido político.

Si bien López Tozzi supo victimizarse cuando renunció a LLA, ahora esta denuncia en su contra abre sospechas sobre los manejos irregulares que venía cometiendo y el porqué de su salida apresurada sin haber dado explicaciones.

Denuncia

La denuncia fue realizada por Elena María Piombino, vicepresidenta primera de la UCR en la provincia de Formosa, quien afirmó haber sido afiliada de manera apócrifa a otra fuerza política sin su consentimiento, afectando de forma directa su participación en la elección de cargos partidarios.

La denuncia abre la investigación sobre los manejos oscuros que encabezaba López Tozzi. Entre ellos, un posible mecanismo sistemático de captación irregular de afiliados, para engrosar padrones y consolidar estructuras partidarias con respaldo ficticio.



