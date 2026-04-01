Insfrán se reunió con jefes comunales de toda la provincia

Los mismos expresaron su repudio al proyecto de ley de intervención de la provincia presentado por Paoltroni y destacaron las políticas del Modelo Formoseño para sostener el sistema de salud, educación, seguridad y asistencia permanente a pesar de los recortes a la coparticipación.

En la mañana de este jueves 30 de abril, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en Casa de Gobierno a intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia, junto a ministros del gabinete provincial.

Allí, los mandatarios municipales manifestaron su repudio y contundente rechazo al proyecto de intervención federal de la provincia, presentado recientemente por el Senador de la oposición local.

Además, indicó el mandatario, se expidieron en la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas nacionales que están llevando al país a una pérdida de independencia económica y soberanía, con un modelo económico que genera cierre de empresas, pérdida de empleos, caída del poder adquisitivo y aumentos insostenibles de tarifas para las familias argentinas y las pymes.

En este sentido, continuó, “destacaron las políticas del Modelo Formoseño para sostener el sistema de salud, educativo, de seguridad y la asistencia permanente, a pesar del constante desfinanciamiento por los recortes a la coparticipación que sufren hoy las provincias”.

Finalmente, “celebraron la unidad entre el Gobierno provincial y los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento, que permite el desarrollo de las acciones y obras que se están llevando adelante en todo el territorio provincial”.

“Trabajando unidos, organizados y solidarios, continuaremos venciendo todas las adversidades”, aseguró Insfrán al concluir.



