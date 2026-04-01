Docentes formoseños manifestaron “enérgico rechazo” al proyecto de intervención federal

Ratificaron que la defensa de la democracia “también se construye en las aulas”, a través de un sistema educativo inclusivo y en crecimiento; y pusieron en valor políticas provinciales como el Complemento por Servicio Docente, la capacitación gratuita y permanente, la conectividad en todo el territorio, el fortalecimiento de la educación técnica, el desarrollo del Polo Científico y la consolidación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca.

A través de un comunicado que tomó carácter público, el espacio Docentes del Modelo Formoseño expresó su enérgico rechazo “a todo intento desestabilizador que atente contra las instituciones democráticas, vulnere la voluntad popular y desconozca el veredicto de las urnas” como el proyecto de intervención federal presentado por el senador libertario Francisco Paoltroni.

“Repudiamos estas maniobras que, bajo una aparente legalidad, buscan alterar el orden institucional y arrogarse ilegítimamente la conducción del Estado, evidenciando reiterados fracasos en elecciones libres y transparentes”, sostuvieron.

En este sentido, recordaron que el Artículo 9° de la Constitución Provincial obliga a quienes representan al pueblo a defender la autonomía y los derechos de la provincia, estableciendo su responsabilidad política ante cualquier omisión.

Por ello, reafirmaron su compromiso con el Modelo Formoseño, acompañando sin especulaciones al gobernador Gildo Insfrán, “cuya conducción sostenida y responsable promueve el desarrollo integral de la provincia, aun en un contexto adverso”.

“Frente a los embates de sectores opositores, ratificamos que no habrá claudicación en la defensa de los derechos conquistados, la institucionalidad, la paz social y la plena vigencia de la democracia”, señalaron.

Asimismo, ratificaron que la defensa de la democracia “también se construye en las aulas”, a través de un sistema educativo inclusivo y en crecimiento, que se expresa en el Complemento por Servicio Docente, la capacitación gratuita y permanente, la conectividad en todo el territorio, el fortalecimiento de la educación técnica, el desarrollo del Polo Científico y la consolidación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca.

“Estos avances se reflejan en los logros de nuestros estudiantes y en cada inversión destinada a fortalecer un sistema educativo provincial en constante expansión como las más de 1500 escuelas construidas”, concluyeron y firmaron al pie más de 800 educadores de escuelas capitalinas de diferentes modalidades y niveles del sistema educativo.



