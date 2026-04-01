El PJ convocó a su Congreso Nacional partidario para el 19 de mayo próximo

El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista convocó para el martes 19 de mayo próximo al Congreso Nacional partidario, a los fines de analizar la situación política nacional e internacional y atender cuestiones de la organización.Al respecto, el vicepresidente del PJ, senador nacional José Mayans, expresó: "La esperanza del pueblo argentino está en nosotros, el Partido Justicialista", tras analizar la calamitosa gestión del gobierno de Javier Milei. Y añadió que el presidente Milei está destruyendo el Estado y los bienes estatales y le provoca "un daño tremendo a la sociedad".Además calificó de " bochornosa" a "la presencia del corrupto jefe de gabinete (Manuel Adorni)" de ayer en la Cámara de Diputados y dijo que con esa vergonzosa intervención el oficialismo busca "tapar la gestión de un gobierno que se está cayendo a pedazos".Analizó que el Justicialismo es la organización que debe dar respuestas para una propuesta de futuro para la Argentina, porque debe dar pelea "contra la antipatria y la injusticia social que imperan" en el país en estos momentos.Durante la reunión, Mayans también se refirió a la compleja situación internacional en el contexto del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y afirmó que "el presidente que tenemos, gratis y sin pasar por el Congreso Nacional, avala las políticas belicistas” de Norteamérica y sus aliados.En el encuentro, los consejeros analizaron temas como las PASO, el financiamiento de los partidos políticos y ficha limpia, que se encuentran incluidos en iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.En tanto, el ex diputado nacional y actual interventor del PJ de Salta Pablo Kóziner brindó, vía zoom, un informe sobre el estado de situación de la referida intervención; lo mismo hizo, pero en forma presencial, el intendente del distrito bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez, sobre la intervención del PJ de Jujuy; y en tanto, su par de Cañuelas, Gustavo Arrieta, y Máximo Rodríguez hicieron lo propio sobre el proceso de normalización del PJ de Misiones.También hubo intervenciones de los consejeros: Teresa García (secretaria del PJ nacional), el diputado nacional y responsable de la comisión de Defensa del PJ, Agustín Rossi; el secretario General de la UOM, Abel Furlán, y del ex gobernador bonaerense Felipe Solá.Además de la convocatoria al Congreso Nacional partidario, durante la reunión realizada en la sede del PJ nacional de la calle Matheu del barrio porteño de Balvanera, se acordó convocar a elecciones internas en el PJ de Salta y en el de Jujuy para el 25 de octubre del corriente año.