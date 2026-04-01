Inició el trayecto formativo en educación financiera para docentes formoseños

Una propuesta orientada a fortalecer la educación con herramientas para el presente y el futuro.

Este lunes 13, en el Galpón “C” del Paseo Costanero, el Ministerio de Cultura y Educación, realizó la apertura oficial del trayecto formativo “Educación Financiera y Prevención de Riesgos en Entornos Digitales para Docentes”.

Esta iniciativa, surgida de un convenio con la Fundación “Banco Formosa”, está diseñada bajo la modalidad de “formación de formadores” y se extenderá a todos los docentes, con especial énfasis en las áreas de Matemáticas, Economía y Administración.

En esta primera jornada, estuvo presente el ministro de Cultura y Educación de la provincia, Julio Aráoz, quien en diálogo con AGENFOR, destacó que el objetivo central es dotar a los educadores de herramientas actualizadas para que “la educación financiera” sea un eje transversal en las aulas.

Subrayó que “la justificación es sencilla y contundente: hoy las transacciones son mayoritariamente electrónicas y el dinero físico se usa cada vez menos”, pero, advirtió que “este cambio de conducta conlleva riesgos que requieren mayor capacidad de análisis para operar en la vida cotidiana”.

Asimismo, señaló que el enfoque pedagógico busca que los estudiantes no sean “meros consumidores o clientes del sistema, sino ciudadanos responsables y autónomos que tomen decisiones con criterio e inteligencia”.

Respecto al trayecto formativo, Aráoz detalló que se trata de la segunda actividad en conjunta con la fundación, recordando que “en el 2025 trabajamos la problemática del juego online y la proliferación de plataformas no autorizadas que afectan a los jóvenes”.

Y sostuvo que, luego de la tarea coordinada con el personal docente y familias “el resultados fue realmente muy satisfactorio” pero, consideró que “debe ser un trabajo continuo”.

Finalmente, anticipó que próximamente “empezaremos a recorrer el territorio provincial, ofreciendo este trayecto formativo a los docentes de todo el interior”.







