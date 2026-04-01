El Foto Club Formosa renovó autoridades: Fernando Polo es el nuevo presidente

En una jornada marcada por el compromiso institucional y la pasión por el arte visual, el Foto Club Formosa llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria el pasado 13 de abril, resultando en la elección de una nueva Comisión Directiva que conducirá los destinos de la entidad durante el próximo período.

Una nueva etapa para la fotografía formoseña

La flamante lista, encabezada por Fernando Polo como Presidente y Alberto Capello como Vicepresidente, asume con el desafío de continuar el crecimiento de la institución. El equipo de trabajo se completa con referentes de la actividad local:

• Secretaría General: Felisa Díaz

• Tesorería: Claudia López

• Sec. de Exposición y Concursos: Mónica Paulina

• Sec. de Actividades Culturales: Delia Pereira

• Sec. de Prensa y RRPP: Franco Romero

• Sec. de Actividades Internas: Miryan Pitt

• Vocales Suplentes: Marcelo Almeida y Ramón Maldonado

Balance y transición

La asamblea tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación Italiana de Formosa, donde los socios se dieron cita para tratar el orden del día, que incluyó la aprobación de la memoria y balance del ejercicio económico 2024/25.

Durante el encuentro, el presidente saliente, Alberto Capello, realizó un emotivo repaso por los logros alcanzados en los últimos dos años. Destacó la constante realización de exposiciones, la participación activa en diversas acciones comunitarias y la presencia institucional en congresos y charlas de formación técnica y artística.

"Agradecemos profundamente a la Asociación Italiana por brindarnos el espacio para este acto democrático y le auguramos el mayor de los éxitos a la nueva Comisión encabezada por Fernando Polo", expresó Capello en su cierre de gestión.

Proyectos a futuro

Con la fijación del nuevo valor de la cuota social a marzo de 2026 y la designación de las nuevas autoridades, el Foto Club Formosa reafirma su lugar como espacio de encuentro para profesionales y aficionados. La nueva gestión buscará profundizar el vínculo con la comunidad y seguir promoviendo la cultura fotográfica en toda la provincia.







