Se viene la gran Fiesta Patria por el 25 de Mayo en El Colorado

Con entrada libre y gratuita, el próximo lunes 25 de mayo la localidad de El Colorado celebrará una gran jornada patria en conmemoración de la Revolución de Mayo.

La fiesta incluirá: campo de doma, jineteada y un sector de comidas típicas para que toda la familia pueda disfrutar de una verdadera celebración argentina.

El evento es auspiciado por: Municipalidad de El Colorado, Intendente Mario Brignole, Presidente del Concejo Deliberante, Fernando Brignole, y El Colorado Formosa.

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