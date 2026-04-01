Se viene la gran Fiesta Patria por el 25 de Mayo en El Colorado
Con entrada libre y gratuita, el próximo lunes 25 de mayo la localidad de El Colorado celebrará una gran jornada patria en conmemoración de la Revolución de Mayo.
La fiesta incluirá: campo de doma, jineteada y un sector de comidas típicas para que toda la familia pueda disfrutar de una verdadera celebración argentina.
El evento es auspiciado por: Municipalidad de El Colorado, Intendente Mario Brignole, Presidente del Concejo Deliberante, Fernando Brignole, y El Colorado Formosa.
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