Ibáñez lanzó una dura advertencia: “La recaudación se desplomó como un piano y la situación es muy delicada”

El ministro de Economía provincial alertó por la caída de ingresos, cuestionó el costo de la energía y advirtió sobre el avance de la recesión. También defendió las prioridades del gasto público en Formosa.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Ibáñez, trazó un duro diagnóstico sobre la situación fiscal debido a las políticas implementadas por el Gobierno nacional, al señalar que el primer trimestre del año fue “para el olvido”, con una caída sostenida de la recaudación.

“La recaudación se desplomó como un piano, lo saben todos. Febrero fue peor que enero, marzo fue peor que febrero”, sostuvo el funcionario, al tiempo que expresó expectativas moderadas de mejora para abril debido a algunos vencimientos impositivos. No obstante, remarcó que se trata de “una situación muy difícil para todas las provincias y por ende para todos los Municipios”.

Ibáñez también puso el foco en el impacto de las tarifas eléctricas, calificándolas como “sumamente excesivas”, y recordó que tanto gobernadores como distribuidoras del NEA —incluyendo Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones— vienen reclamando una tarifa diferenciada para los meses de verano. “Hasta ahora no hemos tenido mucho éxito”, reconoció.

En el plano nacional, el ministro cuestionó la política económica y el endeudamiento. Consultado sobre un posible nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), lanzó: “Si la economía estuviera tan bien como dice el ministro Luis Caputo, no veo para qué va a buscar mil millones de dólares nuevamente”. Y agregó que el manejo de la macroeconomía “escapa totalmente” a las provincias.

En ese sentido, advirtió que “la deuda crece día a día, toman deuda para pagar deuda y la economía no crece”, al tiempo que describió un escenario de recesión generalizada: “Lo vemos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, también en Formosa. La economía está mal, la recesión sigue avanzando y la inflación también”.

Además, cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional en áreas sensibles, como la atención a jubilados del PAMI y los sistemas previsionales provinciales.

Frente a este contexto, Ibáñez destacó las prioridades fijadas por la gestión provincial encabezada por el gobernador Gildo Insfrán: “Estamos sosteniendo la masa salarial a rajatabla y también los programas sociales”. En contrapartida, reconoció que se redujo el ritmo de la obra pública: “Lo que se iba a hacer en seis meses se hará en un año”.

Finalmente, subrayó que el eje del gasto está puesto en “medicamentos, alimentos, salarios y programas sociales”, y aseguró que los jubilados provinciales mantienen el beneficio del 82% móvil a través de la Caja de Previsión Social (CPS), diferenciándolo del esquema nacional.



