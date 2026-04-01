En Laguna Blanca se hará la próxima Feria Ganadera Paippera

Se espera una amplia participación de pequeños productores paipperos de la región norte del territorio provincial.

El próximo miércoles 29 de abril, en la localidad de Laguna Blanca se llevará a cabo la Feria Ganadera Paippera, para lo cual se viene trabajando de forma mancomunada con la Asociación Civil “Productores Agropecuarios de la Región Norte” en la organización, ultimando detalles.

En este marco, se realizó recientemente un relevamiento y la actualización del registro de los productores que participarán de la comercialización de hacienda bovina.

“El 29 de abril sigue firme. Vamos a estar en Laguna Blanca con una importante feria ganadera paippera, donde muchas localidades de la región norte van a participar. Ya está todo encomendado y lo estamos esperando, con muchas ansias”, destacó en diálogo con AGENFOR el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco.

En cuanto a la participación de los productores, remarcó que “estamos hablando de casi 50 productores paipperos y algunos medianos invitados de la asociación”.

Puso de relieve que “será el primer remate del año en Laguna Blanca, porque en octubre tenemos programado otro con venta de toros”, en el marco de una “importante planificación” en la que se trabajó de manera conjunta desde el Ministerio de la Producción y Ambiente, el PAIPPA y otros organismos del Gobierno provincial, junto a asociaciones de productores e instituciones del sector productivo.

Asimismo, brindó precisiones respecto de la Primera Feria Ganadera Paippera que debía desarrollarse en Misión Laishí el pasado miércoles 15, pero en virtud de las últimas lluvias tuvo que ser suspendida.

“Con la asociación de productores y la consignataria estamos definiendo una fecha concreta, pero va a ser en el mes de mayo, así que esperamos que las condiciones climáticas nos acompañen”, indicó.

Y agregó que “ya está todo preparado en la Agrotécnica Nº 2, sobre la Ruta Provincial Nº 1, donde se hará el evento. Los productores están al día, así que esperamos la fecha a definir, lo cual haremos en estos días”, finalizó.



