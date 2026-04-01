Crisis en el sector industrial: “La situación es realmente asfixiante”

La mayoría de las actividades se encuentra en una situación delicada, con bajos niveles de actividad, máquinas paradas y un gran número de despidos, así como cierres y problemas financieros.

El presidente de la Unión Industrial de Formosa (UIF), Jorge Antueno, se refirió a la crisis que está atravesando el sector industrial, debido a las medidas de ajuste y desfinanciamiento tomadas por el Gobierno libertario de Javier Milei, que derivaron en un complicado contexto con demanda interna insuficiente, incremento de la competencia de los productos importados e incertidumbre económica.

Para profundizar sobre el tema, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con Antueno, quien advirtió que “el sector industrial viene atravesando un panorama desolador con cierre de empresas, reducción de personal, baja de persianas y altos costos de los servicios”.

“La apertura desmedida de las importaciones se viene extendiendo a lo largo y ancho del país, afectando a las diferentes cadenas de valor en la Argentina. Esta es la cruda realidad”, remarcó categórico.

Por caso, comentó que esta semana, en la provincia de Tucumán, representantes de las Uniones Industriales del Norte Grande presentaron un documento conjunto ante el Parlamento regional, expresando su preocupación por la situación del sector, reclamando la declaración de la emergencia industrial, ya que “la situación es realmente asfixiante”.

“Los resultados están a la vista y creo que tenemos que ser serios en este sentido y trabajar junto a las autoridades nacionales en una política que conduzca al desarrollo y crecimiento del país”, planteó.

En este sentido, sostuvo que “hace falta más política hacia el interior del país, atender las economías regionales y federalizar, porque se está reclamando un país más federal, justo y equitativo y, para ello, se necesita que el Gobierno nacional atienda a las provincias”.

“Están entrando productos de todos lados a precios increíbles, imposibles de competir”, alertó y recalcó que “hay que jugar limpio”.

Por último, destacó la política que el gobernador Gildo Insfrán lleva a cabo en Formosa, manifestando que “a pesar de la ausencia del Gobierno nacional, en la provincia se continúa trabajando fuertemente con los consorcios productivos y las cooperativas de ladrilleros, textiles, madereros y otros tipos”.



