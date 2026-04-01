Zambón explicó el impacto de las últimas precipitaciones en los ríos y riachos de la provincia

Detalló que tuvieron “valores de consideración” pero, aseguró, que se manejan “registros hidrométricos normales”.

El ingeniero Horacio Zambón, coordinador Ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), conversó con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) acerca de la incidencia que tuvieron los últimos eventos climáticos, puntualmente las lluvias, en los ríos y riachos de la provincia y dijo que los mismos afectaron a “toda nuestra región chaqueña”.

“Tal y como se había pronosticado en los informes correspondientes del Servicio Meteorológico Nacional, en estos días pasados toda nuestra región chaqueña, estamos hablando no sólo de territorio formoseño sino también de la provincia del Chaco, Corrientes, Misiones, parte un poco de Salta y también territorio paraguayo, iba a estar afectado por un frente de tormenta”, indicó.

Este frente, explicó, tuvo “intensos valores de precipitación” que fueron de consideración en “la parte climática hidrológica”; y señaló que “la una característica general fue que la precipitación cubrió prácticamente todo el territorio provincial de Formosa, con diversos valores”.

“Son valores de consideración y otros muy importantes que rondan prácticamente los 380 y 200 milímetros. Independientemente que, en algunos lugares puntuales, esta cifra también ha sido superior”, señaló.

Y profundizó: “Esto hace que los cursos fluviales del territorio provincial han sido cargados, los que reciben por supuesto el embate de los frentes de tormentas, como así también la conjugación con lo que vienen derramando otros sistemas hidrológicos como, el más importante de todos, que es el de la cuenca de río Pilcomayo”.

En ese sentido, recordó el funcionario, entre diciembre y marzo de este año, desde las altas cumbres en Bolivia, ingresaron precipitaciones al Bañado de la Estrella, por lo que, se compatibilizan dos fenómenos en el Pilcomayo: el traslado de onda por lo que es el derrame del Bañado y “también lo que Papá Dios nos manda desde arriba en forma de precipitaciones”.

De esta manera, tanto en Fortín Soledad como Punta del Agua, “que son dos puntos estratégicos en los cuales se llevan registros hidrométricos, están prácticamente normales”, mientras que, la zona de El Vertedero, en la ruta provincial N°28, donde “se enclava esta importantísima obra del complejo hidroeléctrico, se encuentra estable desde hace ya prácticamente una semana, con 30 centímetros de agua por la cinta de El Vertedero”.

“Esto brinda una confianza a quienes están asentados más abajo porque tienen ya una predicción y, especialmente, comparando con regímenes hidrológicos de años anteriores donde esta cifra ha sido muy superior”, destacó.

Y añadió: “Todo esto se conjuga también con los frentes de tormentas que ocurren en el traslado de la onda; entonces hay lugares de Laguna Satalí, Pargandí que han recibido también estas tormentas y es un incremento muy importante”.

En ese marco, Zambón estimó que “esto se materializará, luego, por el sistema de Riacho Monte Lindo Grande que, si bien todavía no se encuentra en alturas críticas, es de considerar que indudablemente van a empezar a crecer un poco ahora”.

En cuanto al sistema del río Paraguay, precisó que, la descarga tanto del Riacho Porteño como del sistema del Riacho Monte Lindo Grande que descargan en las aguas del curso de dicho río, “en este momento está con niveles relativamente bajos”.

“Salvo que la precipitación última, del martes a la noche, miércoles a la mañana, tuvo un derrotero también sobre la cuenca del río Paraguay y hay un incremento importante, que lo venimos siguiendo con un sistema hidrológico de mediciones que hay en Brasil, en Paraguay, en Argentina y también en la provincia de Formosa, y algunos están pasando entre 15, 20 o 26 centímetros por día, lo que va a ser un pulso interesante dentro de un ámbito territorial sin llegar a un peligro”, concluyó.



