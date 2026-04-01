El comedor del Instituto Politécnico Formosa es modelo provincial y regional

El Gobierno de Formosa asegura que ningún alumno vea comprometida su alimentación ante la complicada situación económica generada por las políticas de ajuste y desfinanciamiento de la gestión libertaria nacional.

En el marco del compromiso de la gestión provincial con el bienestar estudiantil y la accesibilidad alimentaria, en el comedor del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” se garantiza un servicio “nutritivo y de calidad” que se destaca a nivel provincial y regional, permitiendo que los jóvenes que cursan allí sus carreras “puedan enfocarse en formarse, crecer y construir su futuro”.

En declaraciones a AGENFOR, el director del IPF, el doctor Horacio Gorostegui, subrayó la importancia de sostener el servicio al nutricional para los estudiantes que asisten a la institución educativa: “El hecho de venir a cursar de manera intensiva, desde las 9 de la mañana y hasta las 17 horas, exige un alto rendimiento de nuestros jóvenes, lo cual requiere que ellos reciban la alimentación correspondiente, adecuada a sus necesidades”.

En este sentido, valoró “el esfuerzo” que realiza el Gobierno de la provincia de Formosa para garantizar este servicio fundamental que “hace a la calidad educativa y que nos destaca a nivel provincial y regional”.

“Entendemos que es una manera de apuntalar el rendimiento académico porque el IPF es una institución que apuesta al alto nivel educativo como motor que impulse los desarrollos que trabajamos”, destacó.

Por su parte, el jefe de cocina Gustavo Villalba comentó a esta Agencia que “el desafío más grande que tenemos en el IPF es tratar de que los menús sean variados y que tengan ese sabor a hogar”, ya que “no queremos quedarnos en la monotonía de los comedores comunes”.

Es así que “contamos con un sostenido menú, donde hace ya tres meses que no se repiten platos cada día”, consignó y expresó su “orgullo” por pertenecer a dicha institución: “Estamos muy cómodos trabajando acá, nos estamos desarrollando como equipo de cocina y tratamos de que todo salga correctamente, en tiempo y forma, y a gusto de cada comensal”.

A su vez, marcó el contraste con la Nación, donde “hoy en día no se llega con la cuota alimentaria”, mientras que en Formosa “gracias al Modelo Formoseño, que es de inclusión, en el IPF tenemos una alimentación sostenida donde ofrecemos desayuno, almuerzo, merienda y cena, así que lo único que tienen que hacer los estudiantes es venir a estudiar”.

A su turno, la bromatóloga Lara Lisi González ahondó en los controles bromatológicos que se realizan dentro de la cocina: “Se hace una inspección higiénico-sanitaria estricta desde que llega el transporte, revisando las condiciones, la temperatura, el rotulado, las fechas de envase y vencimiento”, así como también en lo que es la higiene, la manipulación, el orden del equipo de cocina y el personal.

Por último habló la nutricionista Nicole Andrada, quien explicó que para diseñar y planificar el menú semanal “lo que tenemos en cuenta primero es cubrir el requerimiento de energías, proteínas, vitaminas y minerales de los alumnos, incluyendo una variedad de alimentos para que no sea monótono, pero sí saludable, rico y saciante para un buen desempeño académico”.

Indicó que “contamos con menú clásico, uno vegetariano, otro celíaco con preparaciones aptas sin TACC y, finalmente, uno adecuado para aquellos que presentan problemas gastrointestinales”.

“El comedor no solamente alimenta, sino que también educa”, acentuó, por lo que se trata de “una oportunidad muy importante para que los chicos puedan aprender hábitos saludables y los lleven a sus casas”, concluyó.



