Militancia en el territorio: El compromiso de Causa Provincial para fortalecer el Modelo

El subsecretario de Gestión Local y titular de Causa Provincial, Miguel Insfrán, acompañado del diputado radical MC. Ariel González encabezó recientemente una intensa gira por el centro oeste provincial para consolidar la unidad política, analizar el impacto de las medidas económicas nacionales y celebrar la identidad pluricultural de las comunidades originarias.

FD: #formosaaldia.com.ar

En una semana marcada por el despliegue territorial y el contacto directo con la dirigencia del interior, el también referente de Causa Provincial, Miguel Insfrán, recorrió localidades estratégicas para evaluar la realidad social y política de la región.

La gira, que incluyó paradas en San Martín Dos, Subteniente Perín, Palo Santo, Ibarreta e Ingeniero Juárez, buscó fortalecer el tejido militante en un contexto nacional cada vez más complejo.

Durante los encuentros, se analizaron las consecuencias negativas de las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional, las cuales impactan directamente en el federalismo y el bienestar de las familias.

El Modelo Formoseño como herramienta de planificación

Frente a este escenario, se reafirmó la vigencia del Modelo Formoseño como la herramienta de planificación estatal que permite amortiguar la crisis a través de la presencia activa del Estado provincial en cada rincón del territorio. De esta manera el recorrido permitió observar de primera mano tanto las bondades productivas de nuestros pueblos como las dificultades que emergen de la actual coyuntura.

En este sentido, Insfrán destacó el trabajo incansable de intendentes como Rafael Nacif en Ingeniero Juárez y Milton "Pucho" Navarrete en Subteniente Perín, quienes junto a concejales y cuadros dirigenciales, “sostienen la gestión local con un compromiso inquebrantable”, aseguró.

Día del aborigen americano

Un eje central de la visita a esta zona fue el inicio de la Semana de los Pueblos Originarios, que se extenderá desde este 19 hasta el 25 de abril. En este marco, el funcionario envió un cálido saludo a las comunidades, reivindicándolas como pilares fundamentales de la identidad pluricultural de Formosa.

"Acompañamos con orgullo el inicio de estos festejos que celebran nuestra diversidad y raíces", expresó desde el oeste provincial. La actividad política también reconoció el crecimiento de nuevas figuras y la consolidación de equipos de trabajo, como en el caso de Palo Santo y en San Martín Dos entre las demás localidades de la provincia.

Finalmente, se hizo un llamado a la unidad estratégica de todos los sectores que integran este frente militante. "La premisa es clara: ante la adversidad de las políticas nacionales, la respuesta de Formosa es más organización, más presencia y la defensa irrestricta de los derechos conquistados bajo el liderazgo del gobernador Gildo Insfrán", resumió.







