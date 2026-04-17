En marzo, Formosa fue la provincia que menos recursos nacionales recibió por habitante

Tomando como fuente los datos proporcionados por el sitio oficial de Presupuesto Abierto de Argentina.gob.ar y la estimación poblacional del INDEC, desde la Consultora Politiké explicaron que Formosa continúa el año 2026 ubicándose como una de las provincias que menos recursos nacionales recibe por habitante por parte del actual Gobierno nacional.

En contraste a esta situación, se puede observar cómo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la jurisdicción que más recursos recibe por habitante, reflejando la asimetría con el resto de las jurisdicciones.

Además, cabe resaltar que la recaudación se encuentra entre los niveles más bajos de los últimos 15 años; esta situación obliga a que el Estado nacional acentúe el ajuste del gasto público, lo que generará un circulo vicioso donde cae la recaudación, cae el gasto, cae la demanda y, consecuentemente, vuelve a caer la recaudación, alertó el informe de la consultora.

Tomando como fuente de datos la información proporcionada por el Instituto Argentina Grande, se observó que la recaudación total en marzo experimentó una caida del 9,5% en terminos reales al compararlo con el mismo mes de 2023.

Este problema de la recaudación afecta directamente a todas las provincias: por ejemplo, si se toma en cuenta los datos de los Recursos de Origen Nacional publicados por el Ministerio de Economía de la Nación y los datos del IPC publicados por el INDEC, se observa que la Coparticipación Federal de Impuestos fue disminuyendo.

Para realizar el analisis, según se apunta, convertimos a valores constantes los valores nominales de 2025 para poder restar el efecto de la inflación. Al analizar la variación interanual real del primer trimestre del 2026 contra el primer trimestre del 2025, se indicó que para la provincia de Formosa la caída del CFI fue del -16,6% en terminos reales.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Economía de la Nación y al IPC del INDEC.





Por otra parte, en cuanto a las jubilaciones, se apreció que las mismas perdieron poder adquisitivo desde que asumiera la Presidencia Javier Milei, en diciembre de 2023. En ese sentido, el haber jubilatorio medio perdió un 0,3% real mensual en febrero y un 3,2% interanual. Además, la jubilación mínima más el bono otorgado por el actual Gobierno nacional perdieron un 6% interanual en febrero y tienen una perdida acumulada del 13,5% desde noviembre del 2023 si se midiera con la nueva metodologia del IPC. Esta situación demuestra como, mes a mes, los jubilados de Argentina pierden su poder de compra, sumado ademas a que el bono quedó congelado en $70.000, perdiendo ya un 74% de su valor desde que asumió el actual Gobierno libertario, que transita su tercer año de gestión.





Superintendencia de Riesgos de Trabajo: Registros que demuestran la realidad del trabajo formal en Argentina Según la última publicación oficial disponible sobre la cantidad de empresas y trabajadores dependientes de ellas protegidos con cobertura para casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre los meses de noviembre del 2023 y enero del año 2026, en todo el territorio nacional, se ha registrado una disminución de 23.160 empresas con cobertura (29 por día) y 273.240 trabajadores (344 por día).Cada empresa y trabajador sin cobertura implica como mínimo más trabajo informal. Las estadísticas reflejan que durante el gobierno del presidente Javier Milei se ha iniciado un proceso que tiende a aumentar el trabajo precarizado.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la SRT.

Ventas Minoristas Pymes

En marzo las ventas minoristas pymes cayeron 0,6% interanual. Además, al observar la comparación interanual de meses anteriores se puede apreciar que desde mayo del 2025 las ventas fueron de saldo negativo. Por otra parte, al visualizar las ventas minoristas pymes por rubro, se puede ver que la mayoría de estos tuvieron caídas interanuales, en donde el rubro de mayor caída fue “Perfumería” con el -9,8%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CAME.





Comercialización de Vinos Al observar el sector de la vinicultura en la argentina se puede apreciar que atraviesa una fuerte crisis, tal es así que a la caída del consumo per cápita del año pasado, hay que sumarle la crisis financiera que atraviesan varias bodegas con serios problemas de deudas. En este contexto nacional, se puede visualizar que la comercialización de vinos, en la comparación interanual acumulado(enero-febrero 2026-2025), tuvo caídas en la mayoría de sus tipos de vinos, “Varietal” (-10,1%), “Espumoso” (-7,9%), “Sin Mención Varietal” (-4,3%).





Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura.



















