El Gobierno provincial continúa con la entrega de módulos alimentarios a familias aborígenes

En el marco del Programa Alimentario Provincial, desde el Ministerio de la Comunidad de la provincia de Formosa se informó que se llevó adelante la entrega de 530 módulos alimentarios destinados a familias de las comunidades aborígenes.

En esta oportunidad, se alcanzó con esta asistencia a las localidades de Misión Tacaaglé y Loro Cué, garantizando así el acceso a recursos esenciales y fortaleciendo el acompañamiento en el interior provincial.

En ese marco, la entrega contó con la presencia de la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, junto a intendentes, autoridades locales y referentes sociales, reafirmando el compromiso de un trabajo articulado que permite llegar con respuestas concretas a cada comunidad.

De esa manera, “seguimos construyendo una provincia más justa e inclusiva, donde el acceso a la alimentación es un derecho garantizado para todas y todos”, se subrayó.



