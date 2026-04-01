Intercambio y formación: Residentes compartieron una jornada de traumatología en el HAC

Durante la misma se desarrollaron talleres prácticos enfocados en procedimientos clave como la osteosíntesis y la artroscopía.

En el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC), se llevó a cabo la Jornada de Prácticas Quirúrgicas de Traumatología Interresidentes en Maquetas, un espacio especialmente diseñado para fortalecer y perfeccionar las destrezas técnicas de los profesionales en formación.

Durante la jornada se desarrollaron talleres prácticos enfocados en procedimientos clave como la osteosíntesis y la artroscopía, permitiendo a los residentes entrenar en un entorno seguro y controlado, favoreciendo el aprendizaje activo y la adquisición de habilidades fundamentales para la práctica quirúrgica.

En esta oportunidad, la actividad contó con la participación de residentes invitados del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, lo que enriqueció el intercambio de conocimientos y experiencias, fortaleciendo los lazos entre instituciones.

Esta iniciativa promovió además el trabajo en equipo y el crecimiento profesional conjunto.

Desde la institución se destaca la importancia de generar estos espacios de formación continua, que contribuyen a mejorar la calidad de atención y la seguridad de los pacientes.

Asimismo, el Servicio de Traumatología informa que se encuentran abiertas las inscripciones para su residencia, con dos vacantes disponibles. La misma tiene una duración de cuatro años y está orientada a la formación integral de profesionales en la especialidad.

Para más información, los interesados pueden ingresar a: www.hacfsa.gob.ar/

Esta actividad se enmarca en las políticas de fortalecimiento del sistema público de salud impulsadas por el Gobierno de la provincia de Formosa, promoviendo la formación continua, el trabajo articulado entre instituciones y el desarrollo de profesionales comprometidos con la salud de la comunidad.



