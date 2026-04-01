En Las Lomitas celebraron con diversas actividades el Día de los Pueblos Originarios

El concejal Jorge Martínez Meza destacó la organización del evento, que abarcó actividades deportivas y culturales, realizado el domingo 19 en Las Lomitas, donde los grandes “protagonistas” fueron los pueblos originarios con motivo de celebrar su día, cuya acción fue acompañada por el vicegobernador Eber Solís.

El edil perteneciente a la Unidad Justicialista reprobó la actitud “egoísta” del intendente interino Pablo Basualdo, quien solamente hizo una publicación alusiva a la fecha en redes sociales, pero utilizando “fotografías antiguas”, lo que “es una falta de respeto”.

Celebrar el Día de los Pueblos Originarios es una manera también de confraternar, por esa razón se trabajó con antelación para impulsar actividades, como la que llevó a cabo el Programa de Mercado Comunitario de Emprendedores, que se hizo presente, contándose con artesanos aborígenes que expusieron sus trabajos.

Asimismo, se presentaron grupos de danza y músicos, como parte de poner en valor la cultura e identidad multiétnica y pluricultural del pueblo formoseño, afirmó el concejal, asegurando que en esta jornada “se vio reflejada la organización y el gran apoyo de nuestro compañero, el gobernador Gildo Insfrán”.

Modelo Formoseño

Puesto que “esto demuestra que tenemos una gestión provincial presente con la gente”, a lo que el doctor Rodrigo Sandoval, diputado provincial justicialista, acentuó en las oportunidades que brinda el Modelo Formoseño, el cual “nos integra a todo”.

El legislador acompañó al vicegobernador Solís, autoridades provinciales, invitados, especiales, entre ellos, el intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, así como diferentes referentes de sectores de la comunidad, entre ellos, pastores de comunidades aborígenes.

Se trató de “una hermosa jornada”, donde, además del Mercado Comunitario de Emprendedores, hubo un encuentro deportivo, bingo y bandas en vivo, reflejándose así “unidad y cultura” a partir de las políticas impulsadas en toda la provinciales, mediante las cuales “las personas, vivan donde vivan, pueden desarrollarse”, aseguró contundente.

Esto es lo que persigue el Modelo Formoseño, que reunió en Las Lomitas “a todos los referentes de las comunidades aborígenes” y valoró, a su vez, “a los intendentes de distintas comunidades de la zona que también realizaron eventos para conmemorar a los pueblos originarios. Al igual que en el barrio capitalino Namqom, donde Pablo Sosa organizó un almuerzo seguido de un festival”.

Marcó que ello “es un ejemplo más de cómo pensamos los que somos afines al peronismo”, aunque, “más allá de la ideología política, lo que compartimos es una verdadera mirada de lo que es ser formoseño, lo cual nos enseñó el Gobernador”, esto es, la “integración” como pueblo.

“Ese es el objetivo que persigue la gestión provincial”, sumó en ese mismo sentido, y luego se refirió a lo que acontece en el orden nacional, ámbito en el cual llamó a prestar atención, “porque la situación es cada vez más difícil” en el país como consecuencia de las políticas del actual Gobierno nacional.

Por eso, desde Formosa, “con todo lo que está ocurriendo”, se busca “generar y sostener el empleo”, así también se apunta a dar “contención social. Del mismo modo tenemos políticas públicas activas en salud, educación y otras áreas sostenidas por la provincia”, subrayó.

Por último, reprobó que, “mientras acá estamos construyendo nuestro futuro, a nivel nacional están entregando nuestros recursos naturales a partir de acuerdo entre algunos gobernadores con la Nación”, haciendo referencia puntualmente a la Ley de Glaciares.











