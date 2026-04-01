El gobernador Insfrán se reunió con el nuevo jefe de la Base Aérea Militar Resistencia

En la mañana de este lunes 29, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con el Comodoro Roberto Eduardo Adaro, quien asumió recientemente como jefe de la Base Aérea Militar Resistencia y Estaciones de Radar dependientes de la Fuerza Aérea Argentina.

En ese sentido, el primer mandatario esbozó que esta visita “tuvo un carácter protocolar y permitió afianzar las relaciones institucionales”.



