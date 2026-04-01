La campaña de vacunación antigripal se lleva adelante en toda la provincia de Formosa

El acceso a la vacuna es gratuito en los centros de salud y hospitales públicos.

El licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Formosa, fue consultado sobre cómo avanza la campaña de vacunación antigripal que se lleva adelante en todo el territorio provincial.

En estos momentos ya están incluidos todos los grupos objetivos de vacunación. Mientras que, en una primera instancia, se había comenzado el 9 de marzo con las mujeres embarazadas, puérperas, niñas y niños de entre seis meses y tres años, y el personal de salud.

Luego, se incorporaron a los adultos mayores de 65 años en adelante y, desde el miércoles 15 de abril ya se está vacunando en toda la provincia a las personas de 3 a 64 años con factores de riesgo. “Aparte también se está llevando adelante la Libreta de Salud Escolar en todos los jardines de infantes y escuelas primarias de la provincia”, consignó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Asimismo, agregó que se está inmunizando contra la gripe en instituciones, como por ejemplo, las Casas de la Solidaridad y residencias de Adultos Mayores, niños y niñas y adolescentes, etcétera.

En cuanto a la importancia de aplicarse la dosis de la vacuna contra la gripe, esbozó Arroyo que el objetivo que se persigue desde el punto de vista de la salud pública es “evitar las complicaciones, internaciones y muertes por el virus en aquellas personas más vulnerables”.

Por tanto, insistió en recomendar que “este es el momento ideal para vacunarse, ya que todavía no ha comenzado la época de mayor frío, que es el momento en que ese virus circula y afecta al sistema respiratorio”.

En paralelo, recordó que se sigue vacunando contra el COVID-19, teniendo como estrategia aprovechar en hacerlo junto a la campaña antigripal, es decir que “se les ofrece a las personas la vacuna contra el COVID-19, que muchas las aceptan, cuando se inmunizan contra la gripe”.



