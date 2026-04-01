El RENATRE otorgó 5 becas de estudio a jóvenes de todo el país para la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias (F. CRA – UCA)

El pasado 6 de abril, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) otorgó cinco (5) becas de estudio para la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias (tercera edición), organizada por la Fundación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en conjunto con la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA). Las becas fueron adjudicadas en el marco de una convocatoria abierta difundida a través del sitio web institucional y las redes sociales del organismo, con el objetivo de promover oportunidades de formación académica especializada para jóvenes vinculados al ámbito rural y agropecuario.

Esta iniciativa se enmarca en el Convenio Marco de Colaboración suscripto el 24 de febrero entre el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri, y el presidente de la Fundación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Santiago Alem, con el propósito de impulsar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento institucional, la capacitación y la generación de conocimiento estratégico para el desarrollo del sector.

A partir de este contexto y tras un exhaustivo análisis de los perfiles recibidos, el Cuerpo Directivo del RENATRE seleccionó a las cinco (5) personas para el otorgamiento de la beca, quienes comenzaron su cursada el 9 de abril: Alexi Exequiel Parada Córdoba (Salta), Camila Belén Llano (Buenos Aires), Franco Leonel Fernández (Misiones), Adriana Belén Ruifernandez (Santa Fe) y Carolina Estela Suárez (Santa Cruz, actualmente residiendo en Buenos Aires).

Las personas becadas manifestaron un marcado interés en fortalecer sus conocimientos en materia de diseño, análisis e implementación de políticas públicas vinculadas al sector agropecuario, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible de la actividad, mejorar la articulación entre actores institucionales y promover herramientas que potencien la productividad, la innovación y el arraigo en el ámbito rural. Asimismo, la modalidad de cursada virtual y asincrónica facilita el acceso a la formación desde distintos puntos del país, permitiendo compatibilizar los estudios con sus responsabilidades laborales y personales.

Adicionalmente, el Cuerpo Directivo informó al resto de las personas postulantes la posibilidad de acceder a un descuento significativo sobre el arancel total de la diplomatura, como parte del compromiso institucional de ampliar las oportunidades de capacitación y profesionalización del sector.

En este marco, el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri, destacó: «desde el RENATRE impulsamos iniciativas de formación que contribuyan a fortalecer las capacidades del sector rural en su conjunto. Apostar a la capacitación de jóvenes vinculados a la actividad agropecuaria significa invertir en el futuro del trabajo rural, en la profesionalización del sector tanto empleador como trabajador y en la construcción de políticas públicas que contemplen las necesidades reales del territorio y de quienes lo producen día a día.»

Con estas acciones, el RENATRE reafirma su compromiso con la capacitación y el desarrollo integral de la familia rural, promoviendo la generación de oportunidades de formación que fortalezcan las competencias laborales, impulsen la calidad del empleo y contribuyan al crecimiento sostenible del sector agropecuario argentino.

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