Mayans desconoció la validez de la comisión de acuerdos del Senado porque viola la integración correspondiente

El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, desconoció hoy la validez de la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, al sostener que su actual composición viola la representatividad dada por el voto popular y no respeta la cantidad de lugares que le corresponden a la principal bancada de oposición.

El formoseño sostuvo que el oficialismo y sus aliados resolvieron quitarle sitios al peronismo en la composición de la referida comisión. De hecho, le otorgaron solo tres sitios de un total de seis que le correspondían, un número significativamente menor. “Es una falta de respeto a la representación nuestra”, se quejó Mayans y advirtió que este tipo de manejo “patotero de hacer política afecta la seguridad jurídica del país”.

De acuerdo con los guarismos, al interbloque de orientación peronista le corresponden siete senadores en las comisiones conformadas por diecinueve miembros y seis en las que cuentan con diecisiete integrantes. Pero La Libertad Avanza en complicidad con el radicalismo y otros bloques provinciales prefirieron desconocer la representación popular y se repartieron en forma desproporcional los lugares.

“Ya no respetaron la composición de la comisión”, insistió el senador peronista y afirmó que de esta manera todos los actos de ese cuerpo asesor del Senado están “viciados de nulidad”. Además, recordó, en la apertura de la reunión donde el oficialismo intentaba avanzar en el proceso de dar acuerdo a una serie de jueces, que “ya un setenta por ciento del pueblo argentino no está de acuerdo con lo que ustedes están haciendo desde el gobierno”.

En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional establece con claridad controles entre los poderes del Estado y le da al Senado la potestad de controlar la designación de los jueces, al destacar la importancia de la referida comisión y de la representatividad política. Y alertó que “de los dieciséis postulantes” para jueces “sólo cuatro están propuestos correctamente y once están violando como mínimo el principio de orden de mérito”.

Responsabilizó al Poder Ejecutivo de postular a varias personas que “no tienen ningún tipo de mérito” y señaló que “esa es la justicia que están preparando”. A modo de ejemplo, reseñó que uno de los postulados recién aparece en una quinta terna y con un orden de mérito número 13, o sea que pasó por arriba de cuatro ternas de candidatos y de otras dos personas de su propia terna. “Otro de los postulantes está con un orden de mérito 19 y otro en una sexta terna con orden de mérito 22”, disparó, y no son los únicos casos en esta camada de postulantes.

Al finalizar, le reclamó al oficialismo que revise “lo que están haciendo”, porque de esa manera se afecta la seguridad jurídica y la institucionalidad del país, y afirmó que “lo que hace el presidente, la hermanada del presidente, el jefe de gabinete y lo que hace el oficialismo en el Senado es abuso de autoridad”.