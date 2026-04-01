El centro de salud de Teniente Fraga continúa fortaleciendo la atención integral para la comunidad

En la última semana se brindaron múltiples prestaciones que abarcaron controles médicos, atención en salud mental, odontología y una jornada de vacunación centrada en la campaña antigripal.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), continúa garantizando el acceso de la población a los servicios de salud en todo el territorio.

En ese marco, el centro de salud de Teniente Fraga sostuvo durante la última semana una amplia agenda de atenciones destinadas al cuidado integral de esta comunidad originaria, ubicada en el oeste de la provincia.

Entre las prestaciones brindadas, se destacaron el espacio de atención psicológica para el abordaje de la salud mental de los pacientes; también el consultorio de odontología, donde el seguimiento de la salud bucodental fue acompañado por recomendaciones para el cuidado de los dientes y la boca, con hincapié en el cepillado dental.

Asimismo, se llevaron a cabo atenciones médicas generales destinadas a niños y adultos que abarcaron una serie de controles de rutina como: medición de la tensión arterial, peso, talla y signos vitales; exámenes nutricionales y otros contemplados para cada franja etaria.

Estas acciones fueron complementadas con una jornada de vacunación dirigida a la población en general, con especial énfasis en la aplicación de la vacuna antigripal a los grupos de riesgo en el marco de la campaña vigente (niñas y niños de dos a 24 meses; embarazadas; puérperas; adultos mayores desde 65 años en adelante; personas entre tres y 64 que tienen enfermedades de base).

Al respecto, el director del centro sanitario, el licenciado Ángel Ortega, valoró el trabajo sostenido del equipo de salud y expresó que “durante toda la semana se llevaron adelante múltiples atenciones para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos, garantizando un abordaje integral”.

Asimismo, destacó que la vacunación “es una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades”, remarcando la importancia de que la población considerada de riesgo frente al virus influenza, acceda a la dosis anual de la vacuna antigripal en esta época del año.

En ese sentido, Ortega agradeció el compromiso del personal y subrayó que el equipo continuará trabajando con la misma dedicación“cuidando y acompañando a cada vecino” como lo vienen haciendo día tras día, promoviendo acciones que permiten mejorar la calidad de vida de la comunidad Teniente Fraga, mediante una atención cercana, gratuita y de calidad.







