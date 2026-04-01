El gobernador Gildo Insfrán tomará juramento al ministro de Desarrollo Humano este jueves

La ceremonia marcará la puesta en funciones del nuevo titular de la cartera sanitaria provincial.

Este jueves 16, a partir de las 9.45 horas, se realizará el acto de toma de juramento y puesta en funciones del ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa.

La ceremonia será presidida por el gobernador Gildo Insfrán, en el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno, ubicada en Belgrano N° 878 de la ciudad capital.



