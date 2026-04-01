Federalismo, Soberanía y el Modelo Formoseño: Una respuesta académica a la mirada centralista

La reciente caracterización de nuestra provincia realizada por el doctor Carlos Gervasoni nos obliga a un debate profundo, despojado de prejuicios porteñocentristas. Su análisis, aunque fundamentado en la ciencia política tradicional, incurre en un error de diagnóstico común: juzgar las periferias nacionales bajo la lente de una eficiencia fiscal que ignora las asimetrías históricas y la soberanía política de las provincias preexistentes.

El Federalismo no es concesión, es contrato social

Gervasoni sostiene que la coparticipación genera "posiciones políticas dominantes". Esta visión reduce la política a una transacción contable. Sin embargo, desde la perspectiva del doctor Aldo Ferrer, el desarrollo nacional requiere una densidad nacional que solo se logra con la integración de los espacios regionales.

La Constitución de la provincia de Formosa (2025), en su renovado articulado, no hace más que ratificar que el federalismo fiscal es un derecho de equidad territorial. El flujo de recursos no es un "regalo" que inclina la cancha, sino la herramienta de reparación histórica para una provincia que decidió, mediante el Modelo Formoseño, dejar de ser una "zona de seguridad" para convertirse en un polo de desarrollo tecnológico y productivo.

La nueva Constitución: Ejes estratégicos y soberanía

Frente a la acusación de “estancamiento”, la realidad institucional de Formosa responde con la vanguardia jurídica. Los artículos de nuestra nueva Carta Magna elevan a rango constitucional:

· La soberanía tecnológica: Transformando el conocimiento en un bien público (eje central del Instituto Politécnico Formosa).

· La protección de los activos ambientales: Validando el desarrollo pero con una ética de la sostenibilidad, algo que los modelos de “recudación local” intensiva suelen ignorar por el extractivismo.

· La justicia social multifacética: Que entiende que no hay libertad política sin infraestructura social básica (salud, educación y conectividad).

Autores como Arturo Jauretche ya advertían sobre estos “expertos” que miden la democracia con el termómetro de la alternancia nominal, ignorando la representatividad sustantiva. En Formosa, la continuidad pedagógica y política no es una anomalía, es el resultado de un contrato social refrendado por el voto popular que Gervasoni subestima como “cancha inclinada”.

Desmontando el mito del “estancamiento”

Hablar de estancamiento en una provincia que ha desplegado una red de fibra óptica sin precedentes, que lidera proyectos de biosiderurgia y que ha descentralizado la salud de alta complejidad, es, cuanto menos, un desconocimiento territorial. El “Modelo Formoseño” que conduce el doctor Gildo Insfrán no es un sistema de gasto, es un sistema de inversión social estratégica. Como diría el economista Ha-Joon Chang, el Estado debe “patear la escalera” de las reglas preestablecidas para permitir que las economías emergentes (como la nuestra) puedan desarrollarse antes de ser sometidas al libre mercado asimétrico.

La comunidad organizada

La verdadera respuesta a los tecnócratas se halla en el concepto de la “comunidad organizada”. No somos un conjunto de individuos aislados administrados por una caja fiscal; somos un pueblo con conciencia de destino.

Como bien enseñó el General Juan Domingo Perón: “La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.

Si el pueblo de Formosa ratifica un rumbo de manera sostenida, no es por una distorsión económica, sino por la existencia de un trasvasamiento generacional que se ve reflejado en cada obra y en cada derecho conquistado.

Y para aquellos que ven en la firmeza de nuestras convicciones algo cuestionable, recordamos las palabras de Eva Duarte de Perón: “No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es que sepa lo que quiere y que se organice para lograrlo”.

La Nueva Constitución de 2025 es la institucionalización de ese querer colectivo. No estamos ante una hegemonía, estamos ante una voluntad organizada que ha decidido no volver a ser el patio trasero de nadie.



