A pesar del fuerte temporal, Ibarreta no registra evacuados

En la jornada de este lunes 20, en todo el territorio provincial se registraron intensas precipitaciones con gran caída de agua, lugares anegados y familias en alerta.

En la localidad de Ibarreta, la fuerte lluvia inició alrededor de las 6 de la mañana, cesando la intensidad después del mediodía. No hubo evacuados, pero sí calles anegadas.

“Llevamos acumulados 243 milímetros de agua, una cantidad impresionante”, expresó por la tarde, el intendente de Ibarreta Adán Jarzynski a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y aseguró que “con el correr de las horas la situación irá mejorando”.

De igual manera, subrayó que “el canal de agua que cruza por todo el pueblo fue el que permitió que el agua empiece a escurrir bastante rápido, evitando así que se generen mayores inconvenientes”.

“Este es un claro ejemplo de la importancia de la obra pública y la estrategia política del Gobierno de Formosa que se adelantó en construirla”, aseveró.

En este sentido, especificó que la mejoría se dará, “por el cese de la lluvia y por la plena confianza en los trabajos de desagües que el Gobierno de Formosa realizó en el lugar”.

“La tormenta echó varios árboles, postes de telefonía y de energía eléctrica pero, de informa inmediata, la Municipalidad inició el trabajo en conjunto con la Policía, REFSAy el hospital por cualquier emergencia que se presente”.

Por último, destacó y agradeció la intervención del “Gobierno de Formosa a través de sus diferentes organismos, quienes se pusieron a disposición porque siguen la política de Estado de preocuparse y ocuparse del pueblo”.

Para cerrar, aclaró que “no hay evacuados, pero sí viviendas con nivel de agua y familias anegadas que están siendo asistidas desde el primer momento”.



