El CID y el IPF firmaron un importante convenio para pasantías

El Centro de Inclusión Digital (CID) “Eva Perón, ubicado en el barrio Salvador Gurrieri de la ciudad de Formosa, firmó un importante convenio con el Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, a través del cual se realizarán pasantías cuyos destinatarios serán los estudiantes del Instituto.

Fundamentalmente, se apunta, en principio, a los de la carrera de Telecomunicaciones y a su vez también se promoverán trabajos en conjunto.

La firma del acuerdo fue en la mañana de este lunes 20 en la sede del CID. Por ese motivo, estuvieron presentes el coordinador de esa institución, Daniel Castellini, y el director del IPF, el doctor Horacio Gorostegui, ambos brindaron declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese contexto, Castellini informó que se trata del “primer acuerdo” entre esas dos instituciones, aunque, trajo a colación, anteriormente “con el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación se habían alcanzado otros convenios, como, por ejemplo, aquellos vinculados al Club Digital”.

De la misma manera que con la Subsecretaría de Empleo, ello según indicó, “con el fin de potenciar el empleo y la preparación de los jóvenes”, atento a que “en las aulas digitales del CID se dan capacitaciones en informática de forma gratuita”.

Es decir que se trabaja “en red con otras instituciones” y en ese mismo orden, agregó que hace poco también se firmó un convenio de similares características con la Universidad de la Cuenca del Plata. Esto es, “para pasantías, capacitaciones”, de esa manera, “el CID se está abriendo y está avanzando en actividades y acciones para la inclusión digital”, acentuó.

Puntualmente sobre lo suscripto en esta jornada con el IPF, Castellini apuntó que el mismo pretende potenciar a los estudiantes del Instituto, donde se dictan carreras de Telecomunicaciones, Mecatrónica y otras más.

Por ello, “estamos muy entusiasmados”, enfatizó, puesto que lo acordado permitirá que ellos por medio de este Centro de Inclusión Digital “puedan tener una práctica profesionalizante en terreno”.

Después también aprovechó el coordinador para enfatizar que el CID “brinda Internet a las familias que residen en barrios populares”, un servicio que llega a unos “15 barrios de la zona, entre los que están Salvador Gurrieri, 28 de Junio y otros”.

E indicó que el mismo “es de calidad por fibra óptica, a precios diferenciados, es decir, sociales”, a la par de otras prestaciones más.

A modo de resumen, principalmente valorando el flamante convenio suscripto, resaltó que así “se avanzó un paso más en la inclusión, potenciando las pasantías de los estudiantes del Instituto”.

Gorostegui

Por su parte, Gorostegui, quien estaba “muy contento” también “por firmar un nuevo acuerdo marco con el CID”, aseguró que el mismo “sin dudas traerá beneficios para la comunidad educativa del Instituto, en principio, para la carrera de Telecomunicaciones, un área en la que fundamentalmente trabaja el CID por lo que los estudiantes podrán acceder a realizar las prácticas profesionalizantes” allí.

De esa manera, “se realzará el nivel académico de nuestros jóvenes, una característica en la que ya se destaca el Instituto a nivel provincial y regional”, robusteció, marcando que justamente “este tipo de acciones conjuntas, como ya lo hicimos con otros organismos, realmente generan un marco de crecimiento que seguramente tendrá un impacto en la comunidad”.

En ese sentido, puso en relieve que “los jóvenes que estudian en el IPF luego, con su accionar diario y fuerza laboral, lo que hacen es modificar la realidad en los diferentes espacios que le toca desempeñarse, es decirm intervenir en el ámbito de trabajo”.

Por eso remarcó que “esto es importante”, ya que, “genera justamente un ámbito en el que ellos van a terminar de afianzar no solamente los conocimientos teóricos, sino también las prácticas para su posterior desarrollo laboral”.



