¿Dónde están las viandas? Sospechas y silencios en el Comedor Universitario

Un manto de dudas se cierne sobre el funcionamiento del Comedor Universitario tras revelarse una significativa discrepancia entre la cantidad de viandas previstas y las efectivamente distribuidas. Según datos relevados, de un total estimado de 1600 viandas semanales, apenas se habrían entregado 280. La diferencia —más de 1300 raciones— abre interrogantes inevitables: ¿qué ocurrió con esos recursos destinados al bienestar estudiantil?

La gestión del comedor se encuentra a cargo de Rodrigo y Daiana Rivero, designados sin antecedentes académicos ni experiencia comprobable en administración de servicios alimentarios. Ambos ingresaron a la planta nodocente con categorías elevadas, en un proceso que distintos sectores califican como irregular y marcado por vínculos familiares directos con la profesora Zully Rivero, esposa del rector. Este contexto alimenta sospechas sobre criterios de designación alejados de la transparencia y la idoneidad que exige la función pública.

El dato más alarmante no es solo la escasa distribución de viandas, sino los testimonios que señalan posibles desvíos en el destino de las mismas. Aunque oficialmente se afirma que las raciones están destinadas exclusivamente a estudiantes regulares, versiones coincidentes indican que parte de estos alimentos estarían siendo retirados en grandes cantidades por personas ajenas a la población estudiantil, incluyendo a un familiar directo de la propia estructura de gestión, quien las trasladaría incluso hacia una conocida cadena de farmacias.

De confirmarse, estos hechos no solo reflejarían una grave falla organizativa, sino también la posible existencia de un circuito irregular en el uso de recursos públicos. La falta de controles, sumada a designaciones cuestionadas y ausencia de rendición clara, configura un escenario propicio para prácticas discrecionales que contradicen el discurso institucional centrado en el bienestar estudiantil.

En una universidad donde el acceso al alimento es un derecho clave para la permanencia de muchos estudiantes, la opacidad en la gestión del comedor resulta especialmente preocupante. No se trata solo de números: detrás de cada vianda no entregada hay una necesidad insatisfecha.

Frente a este panorama, la comunidad universitaria comienza a exigir explicaciones. Porque cuando la política del “bienestar” no se traduce en hechos concretos, lo que queda no es gestión: es sospecha.



