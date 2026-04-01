Detuvieron a tres sujetos en intervenciones policiales

• Se realizaron en los barrios Simón Bolívar, República Argentina y 12 de Octubre

Efectivos policiales concretaron distintos procedimientos que culminaron con la detención de tres hombres involucrados en delitos contra la propiedad y tentativa de hurto, además recuperaron objetos denunciados como sustraídos.

El primer procedimiento estuvo a cargo de integrantes del Comando Radioeléctrico Zona Siete y terminó con la aprehensión de un individuo el martes último a las 6:20 horas, por ingresar a una vivienda familiar del barrio 12 de Octubre de esta ciudad.

Incluso el dueño de casa escuchó ruidos en un sector de la casa, encontró al malviviente en su patio, lo redujo y llamó a la Policía.

Después los uniformados secuestraron un cuchillo utilizado por el delincuente, quien habría ingresado al inmueble tras escalar una muralla.

El segundo caso ocurrió el miércoles último en el barrio Simón Bolívar, donde personal del Comando Radioeléctrico Zona Cinco, intervino tras la denuncia de un comerciante por la sustracción de mercaderías.

Luego de un rápido despliegue, los policías identificaron al sospechoso, quien intentó huir y fue interceptado en el barrio Eva Perón, además de recuperar los elementos sustraídos.

En otro procedimiento, miembros de la brigada de investigaciones de la Delegación de la Unidad Regional 1, Distrito Cinco, aprehendieron a un hombre de 39 años en el barrio República Argentina, imputado en una causa por “Robo con escalamiento”.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial; mientras siguen las tareas investigativas para dejar completamente esclarecidos los casos.