Denuncian que el congelamiento de precios de YPF duró en Formosa solo 27 días

En contradicción con el compromiso de mantener fijo el valor de los combustibles por 45 días “acuerdo que entró en vigencia el pasado 1º de abril”, la petrolera estatal YPF aplicó nuevos incrementos en los surtidores de la Provincia de Formosa-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la empresa estatal YPF aplicó un ajuste en la nafta super que se ofrecía a $2050 y ahora se la comercializa a $2052, con lo cual, dejó de ser la opción más económica en el mercado local, además de la gran disparidad de precios existentes, “este movimiento de precios generó sorpresa en los consumidores, dado que el esquema de congelamiento anunciado a principios de mes, debía extenderse, en teoría, hasta mediados de mayo”. Conforme relevamiento realizado por personal del Organismo de la Constitución, los costos de los combustibles son los siguientes: * YPF nafta Súper a $ 2052 ($2), la Infinia $2255 ($2), el Diésel Premium a $ 2366 ($128). * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 2099, la Quantium a $ 2375 ($6), el gasoil Diésel $ 2359 ($20) y el Quantium Diesel a $ 2509 ($20). * SHELL naftas Súper a $ 2109, la V Power a $2399, en tanto el Gasoil Común a $ 2317 y el V-Power $ 2553 ($20). * Por último, las de Bandera Blanca la nafta Súper $2490, gasoil $ 2470 ($225), la premium a $ 2569 ($100), el Euro Diésel a $ 2597 ($48). El Funcionario Provincial, señaló que, “si bien se puede apreciar que en algunos casos los ajustes han sido mínimos, no podemos perder de vista que la mentada estabilización se asienta sobre los precios que están entre un 17% y 24% por encima de los niveles previos al conflicto en Medio Oriente”, y por ello, cuando los valores actuales se comparan con los previos al inicio de la guerra, existe una brecha considerable.

Cae nuevamente el consumo de combustibles: el consumo de naftas y gasoil registró una nueva retracción en marzo de 2026. Según un informe privado, las ventas totalizaron 1,39 millones de metros cúbicos y el primer trimestre cerró con una merma interanual del 1,1%. Las ventas de combustibles en Argentina volvieron a mostrar signos de desaceleración durante marzo de 2026. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Energía, el volumen total comercializado entre naftas y gasoil alcanzó los 1.394.360 metros cúbicos, lo que representa una caída del 1,8% interanual frente al mismo mes de 2025. Con este resultado, el acumulado del primer trimestre del año exhibe una baja del 1,1% respecto al mismo período del año pasado, consolidando una tendencia de menor consumo en el sector. Las naftas retrocedieron 2,4%, mientras que el gasoil cayó 1,1%. Dentro de esos segmentos, la nafta súper bajó 4,1% y el gasoil común descendió 5,8%, dos indicadores que reflejan una menor demanda en los combustibles de mayor consumo masivo. En contrapartida, los productos premium mostraron subas. La nafta premium creció 2,7% y el gasoil premium avanzó 6,4%, aunque esos incrementos no alcanzaron para compensar las bajas generales del mercado.



